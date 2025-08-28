Ca sĩ Jack muốn tòa xác định là cha của con gái Thiên An

TP HCMJack khởi kiện bạn gái cũ, yêu cầu tòa xác định là cha của con Thiên An và được quyền được thăm nuôi theo luật định.

Vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (tức ca sĩ Jack) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An) đang được TAND Khu vực 2, TP HCM thụ lý.

Trong đơn khởi kiện, Jack cho biết từng hoạt động nghệ thuật và làm việc cùng Thiên An tại công ty cũ vào năm 2019. Sau khi tách ra hoạt động riêng, anh và nữ diễn viên có gặp lại nhau và phát sinh quan hệ tình cảm. Một thời gian sau, anh được bạn gái thông báo có thai. Ngay sau đó, anh và gia đình chủ động đón Thiên An về sống chung tại nhà riêng của mình để tiện chăm sóc.

Nam ca sĩ cho rằng, trong thời gian bạn gái mang thai, gia đình anh luôn chu toàn, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm chăm lo về mặt tinh thần, sức khỏe và hỗ trợ tài chính. Nhưng sau khi Thiên An sinh con thì giữa họ phát sinh nhiều mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, nên sau đó cả hai chia tay.

Nam ca sĩ bày tỏ, dù đã chia tay nhưng anh vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành.

Tuy nhiên, theo anh, Thiên An có những phát ngôn cho rằng anh thoái thác trách nhiệm của người cha, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thăm nuôi con... Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sự nghiệp của mình.

Jack trong buổi họp báo hồi tháng 7 công bố về dự án mới. Ảnh: J97

Do đó, hồi tháng 3, Jack đã gửi đơn ra TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND Khu vực 16 - TP HCM) yêu cầu tòa xác định bé gái là con ruột của ông mình; Thiên An không được quyền ngăn cấm việc anh thực hiện trách nhiệm làm cha đối với trẻ.

Hồi tháng 6, sau khi xác định lại nơi cư trú của bị đơn, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên cho TAND Khu vực 2 thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Thiên An đề nghị Jack cung cấp chứng cứ là cha của bé gái

Mới đây, phía Thiên An đã gửi cho tòa bản tự khai, không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo bị đơn, phía nam ca sĩ khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận trẻ là con của mình thì phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh. Nữ diễn viên cũng đề nghị tòa không tiến hành hòa giải, xem xét các tài liệu, chứng cứ hợp pháp mà nguyên đơn cung cấp, để ra phán quyết và sẽ tôn trọng.

Thiên An cũng trình bày nguyện vọng được vắng mặt trong quá trình tòa giải quyết vụ án với lý do "phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, thương yêu con; tập trung vào công việc để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất".

Hồi cuối tháng 7, Jack cùng ekip tổ chức họp báo tại Trung tâm Báo chí TP HCM để công bố dự án mới. Tuy nhiên, ca sĩ được cho là đã tận dụng buổi họp báo để nói về chuyện đời tư thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận.

Trước đó, từ năm 2021, Jack vướng ồn ào khi bị tố cáo lăng nhăng, có con với hot girl Thiên An. Thiên An sau đó đưa thông tin trên trang cá nhân nói Jack quen một số bạn gái khác trong thời gian cô mang thai. Mỗi tháng, mẹ Jack nhờ người gửi cho Thiên An 5 triệu đồng để nuôi dưỡng con.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, 28 tuổi, là ca sĩ tiềm năng của làng nhạc. Anh khởi đầu nghề hát với nhóm G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh). Năm 2019, loạt ca khúc của bộ đôi này như: Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi... tạo tiếng vang, mỗi MV đều đạt trên 200 triệu lượt xem. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác. Tháng 11/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" tại MTV EMA.

Thiên An sinh năm 1998 tại Bình Dương, từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Công nghệ TP HCM - Hutech. Cô là mẫu ảnh, từng tham gia diễn xuất trong nhiều MV của Jack như Bạc phận, Sóng gió, Sao em vô tình...

Hải Duyên