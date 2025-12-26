Ca sĩ Hoàng Hải sẽ biểu diễn ở Car Awards 2025

Hà NộiCa sĩ Hoàng Hải sẽ hát ''Tìm lại'' (Microwave), ''Hoàng hôn tháng 8'' (Phạm Toàn Thắng) tại gala trao giải Ôtô của năm, tối 26/12.

Trình diễn tại lễ trao giải Car Awards 2025, ca sĩ mang đến hai tiết mục với giai điệu mạnh mẽ, sôi động, phù hợp không khí sự kiện. Trong đó, ca khúc Hoàng hôn tháng 8 từng giúp ca sĩ ghi dấu ấn ở chương trình The Masked Singer 2023.

Ngoài trình diễn, anh cho biết háo hức tham dự sự kiện bởi quan tâm những sản phẩm ấn tượng của lĩnh vực ôtô trong năm nay.

Gala trao giải Ôtô của năm - Car Awards 2025 - diễn ra lúc 17h-19h, ngày 26/12 ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Đây là chương trình thường niên, uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực ôtô. Sự kiện sẽ bình chọn và vinh danh những sản phẩm tiêu biểu, qua đó xây dựng nguồn tham khảo khách quan, đáng tin cậy và mang tính hệ thống cho người tiêu dùng.

Hoàng Hải, 43 tuổi, quê Hà Nội, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, anh đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai Điểm hẹn, được khán giả đặt cho nickname "Hoàng tử Vpop". Năm 2012, anh phát hành album Tìm lại thời gian và gây chú ý, nhưng dần rút lui khỏi làng nhạc. Tháng 10/2023, ca sĩ trở lại với chương trình The Masked Singer trong bộ mascot Bố Gấu, được yêu thích qua các tiết mục Hoàng hôn tháng 8 (Phạm Toàn Thắng), Nhắn gió mây rằng anh yêu em (Đoàn Minh Vũ).

Ca sĩ Hoàng Hải. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thuộc khuôn khổ Car Awards năm nay là Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong năm - do VnExpress tổ chức, mở cửa tự do vào ngày 26-28/12 tại VEC. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Ngoài những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện. Bên cạnh đó là Car Community - không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Những thành viên trong gia đình cũng có thể cùng giải trí với các hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km quanh triển lãm, khu vực trò chơi, góc ẩm thực.

Hoàng Hải hát 'Hoàng hôn tháng tám' Hoàng Hải biểu diễn bài ''Hoàng hôn tháng tám'' hồi tháng 4/2024. Video: YouTube Mây Saigon Official

Phương Linh