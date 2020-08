Ca sĩ Gummy sinh con

Hàn QuốcGummy - ca sĩ trình bày nhạc phim "Hậu duệ mặt trời" - sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở Seoul, sáng 6/8.

Đại diện công ty quản lý cho biết hai mẹ con đều khỏe mạnh. Vợ chồng ca sĩ cảm ơn sự ủng hộ và những lời chúc mừng từ người thân và khán giả.

Gummy công bố mang thai hồi tháng 1. Ca sĩ dừng toàn bộ lịch trình công việc tập trung dưỡng thai và chuẩn bị sinh con. Ông xã cô - diễn viên Jo Jung Suk - cũng không nhận thêm dự án mới, dành thời gian chăm sóc vợ.

Ảnh cưới của Jo Jung Suk và bà xã Gummy. Ảnh:Naver.

Jo Jung Suk kết hôn tháng 10/2018 với ca sĩ Gummy sau 5 năm hẹn hò. Cặp sao không làm đám cưới mà tổ chức lễ thề nguyện với sự góp mặt của hai bên gia đình. Cả hai đồng điệu về tính cách và có chung niềm đam mê âm nhạc. Họ là một trong những cặp sao quyền lực và hạnh phúc nhất xứ Hàn.

Ca sĩ Gummy sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí năm 2003 và được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" xứ Hàn. Cô nổi danh với loạt tác phẩm như: You Are My Everything ( Hậu duệ mặt trời), Because I Love you (Cô nàng ngổ ngáo), Snowflake (Gió đông năm ấy), Moonlight Drawn By Clouds (Mây họa ánh trăng), My Love (Quân vương bất diệt)...

Nhạc phim "Hậu duệ mặt trời" - Gummy Gummy trình diễn nhạc phim "Hậu duệ mặt trời". Video:Youtube.

Jo Jung Suk sinh năm 1980, tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Seoul. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch. Sau đó, anh lấn sân điện ảnh với tác phẩm tình cảm lãng mạn Lớp kiến trúc 101. Vai diễn giúp anh giành giải "Diễn viên mới xuất sắc" tại giải Rồng Xanh, mở ra sự nghiệp thành công với loạt phim Ma nữ đáng yêu, Muôn kiểu ghen tuông, Anh tôi vô số tội, Lối thoát trên không...

Hiểu Nhân