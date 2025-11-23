Ca sĩ Bi Rain bị mỡ máu cao dù ăn kiêng, tập tạ

Hàn QuốcBi Rain được yêu cầu tập thể dục nhịp điệu sau khi nhận kết quả mỡ máu cao trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trong video đăng trên kênh YouTube "Season B Season" hôm 20/11, ca sĩ Bi Rain (tên thật là Jung Ji-hoon) tiết lộ với người đồng hành, YouTuber Tzuyang, rằng anh được chẩn đoán mắc bệnh mỡ máu cao trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo nhật báo Hankyung. "Họ bảo tôi phải tập thể dục nhịp điệu (aerobic)", anh nói.

Chẩn đoán này thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi nam ca sĩ vốn nổi tiếng với chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt. "Tôi ăn 2-3 quả trứng luộc và nửa nắm hạt. Nếu không ăn những thứ này, tôi sẽ chết mất. Tôi ăn 10 quả nho khô và uống Americano hoặc nước mật ong. Tôi thay thế carbohydrate bằng trái cây", ca sĩ kiêm diễn viên chia sẻ về thói quen ăn sáng.

Anh cũng cho biết ăn trưa muộn, thường "khoảng 15h hoặc 16h, muộn nhất là 17h. Nếu duy trì thói quen đó, chắc chắn bạn sẽ giảm cân". Ngoài ra, Bi Rain còn kiên trì tham gia các bài tập cường độ cao như boxing, CrossFit và tập tạ.

Ca sĩ, diễn viên Bi Rain. Ảnh: Yonhap News

Mỡ máu cao (rối loạn lipid máu) là tình trạng cholesterol LDL (xấu) và triglyceride (chất béo trung tính) tăng cao bất thường, trong khi cholesterol HDL (tốt) thấp. Nghiên cứu lâm sàng của các tổ chức hàng đầu như Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho thấy sự dư thừa LDL-C chính là yếu tố trực tiếp tích tụ thành mảng bám trong thành động mạch, khởi phát quá trình xơ vữa động mạch. Quá trình này khiến lòng mạch bị hẹp dần, cản trở nghiêm trọng lưu thông máu và là nguyên nhân chủ yếu gây ra các biến cố tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não, dẫn đến nguy cơ tàn phế hoặc tử vong cao.

Theo thống kê sàng lọc sức khỏe quốc gia, đến năm 2020, cứ 10 nam giới trên 30 tuổi thì có 4 người được chẩn đoán mắc bệnh mỡ máu cao. Dữ liệu từ Cơ quan Giám định Bảo hiểm Y tế của nước này cũng cho thấy số lượng bệnh nhân tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế vì gặp các tình trạng liên quan đang tăng lên hàng năm. Tính đến năm 2024, nhóm tuổi 50 và 60 chiếm 62,7% tổng số ca, tuy nhiên, số ca mắc ở độ tuổi 20 và 30 cũng đang tăng đều đặn.

Trường hợp của Rain cho thấy ngay cả người có cường độ tập luyện và khối lượng cơ bắp cao cũng không phải lúc nào cũng có mức lipid máu khỏe mạnh. Các yếu tố như gen di truyền, mỡ nội tạng hoặc chế độ ăn quá giàu protein và chất béo đều có thể dẫn đến mức cholesterol LDL (xấu) cao, ngay cả khi họ đã kết hợp tập luyện và kiểm soát ăn uống nghiêm ngặt.

Tăng mỡ máu được chẩn đoán khi tổng lượng cholesterol đạt từ 200 mg/dL, cholesterol LDL từ 130 mg/dL và triglyceride 150 mg/dL trở lên. Nền tảng của việc điều trị là điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường tập thể dục nhịp điệu. Các chuyên gia khuyên giảm các thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như thịt đỏ, đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tăng cường ăn các loại cá béo, hạt, rau và trái cây. Về vận động, họ khuyến nghị nên tập các bài thể dục nhịp điệu như đi bộ, bơi lội, hoặc chạy bộ, tối thiểu 30 phút, 3-5 lần mỗi tuần. Nếu thay đổi lối sống không hiệu quả, bệnh nhân cần kết hợp sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Bi Rain sinh năm 1982, là ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng. Anh được khán giả biết sau bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc, Red Swan. Tài tử có hôn nhân hạnh phúc bên "nữ thần màn ảnh" Kim Tae Hee. Cả hai có hai con, 7 tuổi và 5 tuổi.

Bình Minh (Theo Hankyung, Nate)