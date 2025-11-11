Ca sĩ Bằng Kiều gây tranh cãi khi nói về G-Dragon

Bằng Kiều xin lỗi khi nhiều fan Kpop chỉ trích anh phát ngôn "kém duyên" về G-Dragon và tour diễn của ca sĩ Hàn ở Việt Nam.

Ngày 10/11, trên trang cá nhân, Bằng Kiều đăng ảnh chụp cùng ca sĩ Quốc Thiên, Trung Quân Idol và viết: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G-Long quá. Không biết ví dụ ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng chấp bạn kia một mắt luôn". G-Long là biệt danh fan Việt gọi G-Dragon.

Người hâm mộ Kpop và fan G-Dragon lập tức nêu ra ý kiến tranh luận. "G-Dragon sáng tác gần 200 ca khúc được đăng ký tác quyền mà đánh giá chuyên môn không bằng anh?", tài khoản Thanh Nguyễn viết. Khán giả Hải Anh bình luận: "Có thể về mặt vocal, G-Dragon không tốt bằng anh nhưng anh ấy đi theo hướng khác. Anh ấy có hàng chục hit nổi tiếng khắp thế giới, chưa kể kỹ năng rap, trình diễn, phong cách thời trang".

G-Dragon hát 'Untitled" G-Dragon hát "Untitled" tại chương trình ở Nhật Bản năm 2024. Video: FPT Play

Ngày 11/11, Bằng Kiều xin lỗi vì dòng trạng thái đã gây ra hiểu lầm và phản ứng không hay. Anh cho biết ấn tượng với sự yêu thương và cuồng nhiệt mà khán giả dành cho G-Dragon nên viết bài đăng. Theo Bằng Kiều, phát ngôn của anh xuất phát từ cảm xúc ngưỡng mộ, hoàn toàn là chia sẻ vui về âm nhạc chứ không có ý công kích hay so sánh với nghệ sĩ Hàn.

"Về G-Dragon, tôi biết anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn của Kpop. Tôi luôn trân trọng tài năng của các nghệ sĩ quốc tế", Bằng Kiều nói.

Ca sĩ cho biết rút ra bài học về sự cẩn trọng trong cách diễn đạt, lời nói để bảo vệ hình ảnh bản thân, đồng nghiệp và thể hiện sự tôn trọng với khán giả.

Bằng Kiều hát “Thao thức vì em” (nhạc sĩ Lam Phương). Video: The Bros Ca sĩ Bằng Kiều hát "Thao thức vì em" (nhạc sĩ Lam Phương). Video: The Bros

Bằng Kiều 52 tuổi, sinh tại Hà Nội, từng tham gia các ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu, sau đó tách ra hát solo. Anh nổi tiếng nhờ chất giọng cao cùng lối hát rủ rỉ, tựa như kể chuyện, phong cách lãng tử. Năm ngoái, nghệ sĩ gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng, đồng thời nhận giải thưởng phụ "Anh tài truyền lửa".

Anh sang Mỹ sống nhiều năm, từng kết hôn ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh, có ba con trai. Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi.

Ca sĩ Bằng Kiều. Ảnh: Nhân vật cung cấp

G-Dragon 38 tuổi, từng có 13 năm làm thủ lĩnh Big Bang - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. 25 năm hoạt động nghệ thuật, anh tạo sức hút nhờ âm nhạc, phong cách độc đáo, được mệnh danh là "ông hoàng Kpop".

Hai đêm diễn của G-Dragon vào ngày 8 và 9/11 nằm trong Übermensch World Tour, hút gần 100.000 khán giả. Hà Nội xếp thứ hai toàn tour diễn của anh về lượng người xem, chỉ sau show ở Tokyo Dome (Nhật Bản). Trước đó, G-Dragon từng xuất hiện trong đêm nhạc ở Sân vận động Mỹ Đình, có hàng chục nghìn người tham dự.

Fan Việt lưu luyến sau concert G-DRAGON Fan Việt lưu luyến sau concert G-Dragon. Video: Mai Anh

Hà Thu - Hoàng Dung