Ca sĩ AI hát về sống 'Được'

Ca sĩ AI hút triệu lượt nghe khi hát bài "Được" - nhạc phẩm phổ lời thơ mang tinh thần Phật giáo nói về sự bình an, buông bỏ.

Nhạc AI "Được" Ca khúc AI "Được", phát hành cuối tháng 12/2025. Video: YouTube Ken Quach official

Trong những ngày đầu năm 2026, nhiều khán giả nhắc đến ca khúc Được với thông điệp lan tỏa sự tích cực, truyền cảm hứng về lối sống lạc quan, biết đủ. Trên TikTok, nhạc phẩm nhận được hàng nghìn lượt sử dụng cho các video nói về năm mới. Trên các trang xã hội, một số khán giả dùng lời bài hát như "Sống một kiếp người, bình an là được. Tiền nhiều tiền ít, đủ ăn là được" như một phương tiện để họ bày tỏ cảm xúc và mong ước của bản thân.

Nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Thanh Thảo, diễn viên Trung Ruồi, Trường Giang, Hoa hậu Khánh Vân chọn Được quay video, góp phần đưa bài hát gần đến công chúng. "Tôi thấy giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi, lời bài hát hay, ý nghĩa, phù hợp quan điểm sống của bản thân", Thanh Thảo nói.

Ca sĩ Thanh Thảo quay video với ca khúc "Được" Ca sĩ Thanh Thảo quay video mừng năm mới trên nền nhạc "Được". Video: Nhân vật cung cấp

Bản nhạc cũng được nhiều người dùng làm nhạc nền cho các video nhảy hay nói về những chuyến đi, tình cảm gia đình. Sau gần một tháng ra mắt, ca khúc hiện có hơn 1,4 triệu lượt xem trên YouTube.

Bài hát phổ từ bài thơ Bình an là được, với câu từ giản dị gần gũi nói về cách nhìn nhận mọi điều theo cách nhẹ nhàng nhất. Hiện chưa có thông tin tác giả, một số nguồn ghi là thơ Phật Giáo.

Được do Quách Anh Thảo, 48 tuổi, thực hiện bằng công nghệ AI. Anh vốn xuất thân từ công việc marketing, nhưng đam mê sáng tác nhạc. Trước đó, những bài hát anh đăng tải cũng nhận được sự yêu thích như Say một đời vì em, Sám. Anh cho biết mất khoảng một tuần để hoàn thành các ca khúc AI. Để sản phẩm chất lượng, anh phải kết hợp nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo với chi phí khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng.

Khán giả dùng nền nhạc "Được" làm video nhảy Khán giả thực hiện bài nhảy trên nền nhạc "Được". Video: YouTube Phuong Linh dance

Việc dùng AI cover, sáng tác nhạc gần đây nở rộ trong làng nhạc Việt. Các video AI hát nhạc Trịnh trên YouTube Nhạc tình AI, nhạc trữ tình trên YouTube Tùng Chấn Sơn cũng được khán giả quan tâm. Trong đó bài Mưa chiều có 6,3 triệu lượt xem.

Nhiều kênh ẩn danh đăng các video của AI, có hàng trăm nghìn lượt xem. Một số đơn vị công khai ứng dụng AI trong làng nhạc.

Hoàng Dung