AI cover nhạc Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Thiên hút triệu lượt xem

AI hát ca khúc của Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Thiên theo phong cách mới gây chú ý với khán giả, tuy nhiên còn nhiều hạn chế về cảm xúc.

AI cover nhạc Đàm Vĩnh Hưng Ca khúc "Làm sao em biết", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sáng tác. Video: YouTube Nhạc Việt AI

Giữa tháng 11, hàng loạt video trên kênh YouTube Nhạc Việt AI gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem. Nổi bật trong số đó là Rồi cũng già (nhạc sĩ Vũ Thành An, 1,5 triệu lượt xem), Kiếp nghèo (Lam Phương, 507.000 lượt xem), Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh (bản gốc Quốc Thiên, 911.000 lượt xem) và Làm sao anh biết (bản gốc Đàm Vĩnh Hưng, 734.000 lượt xem).

AI hát 'Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh' Ai hát "Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh", Anh Khang sáng tác. Video: YouTube Nhạc Việt AI

Các "ca sĩ AI" ghi điểm với khán giả nhờ ngoại hình đẹp, phong thái lãng tử, vừa đàn guitar vừa hát như nghệ sĩ thật. Nhiều người thậm chí không nhận ra đây là sản phẩm do AI tạo ra, còn hỏi thông tin về "người hát". Về giọng ca, phần lớn ý kiến cho rằng ưu điểm lớn của AI là hát rõ lời, mạch lạc. Phiên bản Làm sao anh biết được đánh giá "không kém gì ca sĩ thật".

Với Rồi cũng già, một tài khoản bình luận: "AI thể hiện đúng tâm sự của nhạc sĩ Vũ Thành An". Ở Kiếp nghèo, bản phối theo phong cách funk rock được khen mới lạ, bắt tai. Tuy vậy, với bài Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh, nhiều khán giả nhận xét dù AI hát "tròn vành rõ chữ", phần cảm xúc vẫn khó sánh bằng giọng hát của Quốc Thiên.

AI hát 'Kiếp nghèo' AI hát "Kiếp nghèo", nhạc sĩ Lam Phương. Video: YouTube Nhạc Việt AI

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết thích phiên bản Làm sao anh biết phong cách slow rock do AI cover vì nhẹ nhàng, đủ cảm xúc. Tuy nhiên, AI ngắt chữ sai một câu, khiến ý nghĩa ca từ bị chệch đi. Đó là "Ngày mai tang lễ anh, em ở đâu". Đây là lời của một người đàn ông quá si tình, muốn hỏi người anh yêu. AI hát liền mạch "Ngày mai tang lễ anh em ở đâu", khiến người nghe hiểu "anh em" là những người bạn bè.

AI cover bài 'Ai rồi cũng già' AI cover bài "Rồi cũng già", nhạc sĩ Vũ Thành An. Video: YouTube Nhạc Việt AI

Việc dùng AI cover, sáng tác nhạc gần đây nở rộ trong làng nhạc Việt. Hồi tháng 10, ca khúc Say một đời vì em (Ken Quách - Hương My Bông sáng tác với 10% sự hỗ trợ từ AI, được AI) thể hiện hút 13 triệu lượt xem, có hàng loạt video cover. Các video AI hát nhạc Trịnh trên YouTube Nhạc tình AI cũng được khán giả quan tâm. Nhiều kênh ẩn danh đăng các video của AI, có hàng trăm nghìn lượt xem. Một số đơn vị công khai ứng dụng AI trong làng nhạc.

Một ca sĩ ảo được khán giả khen ngoại hình. Ảnh: Nhạc Việt AI

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng AI có nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn hạn chế, nhưng có thể khắc phục trong tương lai. Theo anh, lỗi thường thấy ở AI là "cưỡng âm" - hiện tượng âm thanh mâu thuẫn nhau, gây cảm giác khó chịu cho người nghe. "Một số nốt bị biến tướng khi AI cover, đôi lúc có chỗ khá lạ và hay, nhưng cũng có khi bất thường. Tôi đang thích bài Mưa chiều của nhạc sĩ Anh Bằng và sẽ cover, xem tôi hay AI hát hay hơn", ca sĩ cho biết.

Bài 'Say một đời vì em' Bài "Say một đời vì em". Video: YouTube Ken Quách

Trong khi nhiều nghệ sĩ bắt đầu thử nghiệm, tìm cách thích ứng với làn sóng AI, không ít người nói không với trí tuệ nhân tạo bởi cho rằng giá trị đích thực của nghệ thuật nằm ở cảm xúc. Ca sĩ Tùng Dương từng từ chối thể hiện một ca khúc "gây sốt" do AI sáng tác, đồng thời nhận định các bản thu bằng AI tròn trịa nhưng lại thiếu đi chiều sâu, sự tự nhiên, yếu tố mà anh xem là linh hồn của âm nhạc.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, vốn là kỹ sư công nghệ, từng thử sáng tác với AI. Tuy nhiên, anh cho rằng các sản phẩm nhận được khá "vô hồn". Theo anh, sáng tác bằng AI chỉ phù hợp với những người không có chuyên môn.

Năm 2023, ca sĩ ảo Ann lần đầu xuất hiện trong làng nhạc Việt với MV Làm sao nói thương anh. Năm ngoái, ca sĩ Đan Trường dùng công nghệ AI mô phỏng chính anh trong MV Em ơi ví dầu. Giữa tháng 5 năm nay, nhạc sĩ Thành Công là người đầu tiên ra album được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo, gồm 15 ca khúc. Tuy nhiên, đa số các sản phẩm dùng công nghệ AI chưa nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn.

Hà Thu - Hoàng Dung