Ca sĩ AI hát '50 năm về sau' được yêu thích

Ca sĩ AI hút chục triệu lượt nghe với "50 năm về sau" - ca khúc nhạc Hoa lời Việt nói về tình yêu bền vững.

Ca khúc "50 năm về sau" với phiên bản metal rock ballad do AI thể hiện, đăng trên YouTube cuối năm 2025.

Sau bốn tháng phát hành, bản nhạc hiện có 13 triệu lượt xem trên YouTube. Theo YouNet media (công ty ứng dụng công nghệ để thu thập, đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội), 50 năm về sau đang đứng top 2 xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội ở mảng âm nhạc với 75 nghìn lượt thảo luận, thời gian đo lường từ ngày 17/3 đến 30/3.

Trên TikTok, Threads, nhạc phẩm có hàng nghìn lượt sử dụng gắn với nội dung về tình yêu, lễ cưới và những khoảnh khắc đời thường. Một số khán giả dùng lời bài hát "Nguyện cầu đến 50 năm về sau/ Được quấn quýt luôn bên cạnh nhau" để bày tỏ cảm xúc và lời hứa về một tình yêu bền vững đến cuối đời.

Nhiều ca sĩ như Tùng Dương, Quốc Thiên, Dương Edward, Anh Tú cover góp phần đưa bài hát gần đến công chúng. "Cái hay của bài này là ca từ sâu sắc, chứa trải nghiệm về tình yêu. Giai điệu cũng dễ nghe và cuốn hút, mang tinh thần tích cực", Tùng Dương nói.

Tùng Dương hát "50 năm về sau" với bản phối ballad, phát hành cuối tháng 3.

Nhạc phẩm do Đặng Thanh Tuyền, 38 tuổi, chuyển ngữ từ ca khúc nhạc Hoa do ca sĩ Hải Lai A Mộc thể hiện. Cô vốn làm việc lĩnh vực truyền thông nhưng đam mê sáng tác nhạc. Cô theo học nhạc lý và đàn organ cơ bản ở Đại học Văn hóa Hà Nội. Thanh Tuyền từng sáng tác các ca khúc như Đám cưới đi em, Giới hạn, Hạnh phúc giả vờ, Chuyện nghề bác sĩ đăng tải trên kênh cá nhân.

Hải Lai A Mộc hát "50 năm về sau" năm 2022.

Cô cho biết khi nghe bản gốc trên YouTube vào năm 2022, cô yêu thích vì phần lời ý nghĩa và muốn thể hiện trong đám cưới em gái. Vì không biết nói tiếng Trung, Thanh Tuyền nảy ý tưởng viết phiên bản chuyển ngữ tiếng Việt bằng cách dùng google dịch nghĩa cơ bản, mất khoảng 6 giờ hoàn thành.

Bản thu cô thể hiện đăng trên mạng xã hội lúc đầu có một số người yêu thích. Tuy nhiên nhạc phẩm chỉ gây chú ý và lan tỏa mạnh mẽ khi ca sĩ AI tên F47 hát, ra mắt vào cuối năm 2025. Bản nhạc do một nhiếp ảnh gia sống tại Mỹ tên Khôi Lê, 39 tuổi, đam mê công nghệ, thực hiện. Trước đó, Khôi Lê cũng làm nhiều bài hát AI đăng trên kênh YouTube của anh tên Chạm Music Box. Anh cho biết sau khi thấy bản do ca sĩ ảo hát gây chú ý, Thanh Tuyền xin phép anh cho đăng trên kênh của cô.

Nhiều người nhận xét ca khúc do AI thể hiện có sự cuốn hút. Khán giả nickname Tanvan278 nhận xét: "Bài chuyển từ pop sang rock ballad với sự giúp sức của AI nghe phiêu và sâu lắng, có phong vị riêng". Trong khi đó, khán giả Nguyễn Quang Hùng thích cách hát của ca sĩ thật - Tùng Dương - vì cảm nhận được nội lực và sự từng trải trong từng câu chữ. "Thật sự nghe hay và thấm mà không AI nào bắt chước được", anh nói.

Theo Thanh Tuyền, sự lan tỏa đến tự nhiên thông qua nội dung sáng tạo của người dùng trên nền tảng video ngắn. "Tôi bất ngờ vì hiệu ứng mạnh mẽ cũng như được mọi người yêu thích lời bài hát. Tôi cũng vui vì một số ca sĩ nổi tiếng liên hệ ngỏ ý cover", cô nói.

Người dùng nickname lynhxink05 dùng đoạn nhạc "50 năm về sau" trên TikTok.

Việc dùng AI cover, sáng tác nở rộ trong làng nhạc Việt hai năm qua. Các video AI hát nhạc Trịnh trên YouTube Nhạc tình AI, nhạc trữ tình trên YouTube Tùng Chấn Sơn được khán giả quan tâm, trong đó bài Mưa chiều có 6,3 triệu lượt xem. Hay ca khúc Được phổ lời thơ mang tinh thần Phật giáo trên YouTube Ken Quách cũng hút khán giả với 3,3 triệu lượt xem. Nhiều kênh ẩn danh đăng các video của AI, có hàng trăm nghìn lượt xem. Một số đơn vị công khai ứng dụng AI trong làng nhạc.

Hoàng Dung