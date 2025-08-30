Bán cà phê lề đường kiếm 30 triệu, thuê mặt bằng lỗ 200 triệu

Anh bạn tôi đang không biết khi nào 'rút ống thở' quán vì đang gồng lỗ, trong khi ngoài ngõ, quầy cà phê vỉa hè mỗi ngày bán 150-200 ly.

Lại là một câu chuyện về mở quán cà phê. Anh bạn đồng nghiệp của tôi từng bỏ việc văn phòng để khởi nghiệp quán cà phê. Có vốn, có ý tưởng và muốn "làm cho đàng hoàng", anh thuê một mặt bằng, đầu tư nội thất, máy pha, thuê nhân viên phục vụ.

Chỉ trong sáu tháng, tính lời lãi, tiền công sức... hạch toán ra đã lỗ tiếp khoảng 200 triệu đồng, ngoài tiền vốn ban đầu. Hiện giờ, đang sống leo lắt, cho nhân viên nghỉ bớt và không biết khi nào thì "rút ống thở" quán cà phê.

Trớ trêu là ngay đầu ngõ nhà tôi có một quán cà phê cóc. Bàn ghế chỉ vài bộ nhựa thấp. Ấy vậy mà ngày nào cũng đông người ghé, từ bác xe ôm, chị bán trái cây dạo, công nhân xây dựng đến nhân viên văn phòng. Không chỉ có cà phê mà còn có nước ngọt, nước chanh, sữa chua...

Tôi cũng là một khách ruột, chủ quán từng bật mí mỗi ngày bán được 150-200 ly, lời chừng 30 triệu, không mất tiền thuê mặt bằng nhưng có mất khoản chi phí "ngầm".

Tôi thấy hai câu chuyện này phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm đôi khi làm ăn buôn bán "tạm bợ" lại sống khỏe, trong khi đầu tư cho nó có vẻ chính quy hơn thì rất dễ ngụp lặn, gắng gồng rồi kiệt sức trong những cơn sóng chi phí. Không ít bạn trẻ khởi nghiệp từng rơi vào vòng xoáy này.

Tất nhiên, không thể phủ nhận sức hút của quán vỉa hè. Chúng ta quen ngồi ghế nhựa, thích sự gần gũi, dễ dãi, tiện lợi. Nhưng nếu đặt câu hỏi ngược: Vì sao mô hình quán ăn, quán cà phê chính quy lại khó sống đến vậy? Câu trả lời nằm ở bài toán chi phí.

Mặt bằng đô thị ngày càng đắt đỏ, quy mô lớn hơn quán vỉa hè, và rất nhiều chi phí khác, nó giống như một công ty thu nhỏ nếu không có tầm nhìn, kỹ năng quản lý, vận hành thì rất dễ sụp đổ.

Tôi cũng tự hỏi là hai câu chuyện này có đang nói lên rằng là chúng ta có đang khuyến khích cái tạm bợ và kìm hãm cái bài bản hay không? Có làm giảm động lực đầu tư nghiêm túc hay không?

Mạnh Cường