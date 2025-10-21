Cà phê bơ - đồ uống buổi sáng hoài cổ của người Singapore

Cà phê đen với bơ là món đồ uống truyền thống tốt cho sức khỏe, có tác dụng làm dịu cổ họng khô rát, được người Singapore thưởng thức mỗi ngày.

Cà phê bơ có tên địa phương Kopi Gu You, là loại cà phê phổ biến ở một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt Singapore và Malaysia. Món đồ uống này được pha bằng cách thêm một miếng bơ nhỏ vào cốc cà phê espresso nóng. Bơ tan chảy tạo hương vị béo ngậy, đậm đà và hơi mặn. Cà phê với bơ được cho là một thức uống tăng lực, nhưng ít calo, thích hợp dùng vào bữa sáng.

Cốc cà phê nóng với bơ tan chảy. Ảnh: Michelin

Việc thêm bơ vào cà phê thực chất đã có từ lâu, không phải là phát minh của ẩm thực hiện đại. Đây là một phong tục bắt nguồn từ các quán cà phê trước Thế chiến thứ hai. Việc khuấy bơ vào những tách cà phê giúp người dùng nhận thấy một sự hòa quyện tuyệt vời giữa vị ngọt và mặn, giúp món đồ uống trôi mượt xuống cổ họng.

Uống cà phê bơ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp cân bằng, vì bơ được xem là thực phẩm "mát" trong khi cà phê được coi là "nóng", có tác dụng tốt trong việc làm dịu cổ họng khô rát. Trong khi cà phê đen với sữa đặc truyền thống có thể hơi gắt thì cốc cà phê với miếng bơ giúp làm dịu phần nào. Ở nhiều nơi, bơ và cà phê còn được "kết hợp" trong nhiều hình thức khác như bơ rang xay cùng cà phê, làm caramel hóa lớp vỏ ngoài và làm dịu đi vị gắt của hạt robusta.

Dù vẫn chưa có kết luận khoa học về tính xác thực của những tuyên bố này, nhiều thế hệ người Singapore vẫn thưởng thức món ngon buổi sáng như một thói quen nếu không bởi lý do gì khác thì đơn giản chỉ vì nó ngon. Nhưng bên cạnh đặc tính đốt mỡ, cùng với vô số lợi ích sức khỏe, vẫn còn tranh cãi liệu có nên uống thường xuyên hay không.

Một quán ăn sáng truyền thống ở Singapore với cà phê bơ được pha bởi người địa phương. Ảnh: Michelin

Cà phê bơ còn được coi là món đồ uống hoài cổ ở Singapore bởi du khách khó có thể bắt gặp ở những khu phố hiện đại hay trung tâm thương mại sầm uất mà chỉ có thể thấy nếu len lỏi trong các khu dân cư của người gốc Hoa hay Mã Lai. Cà phê bơ thường đi kèm với bữa ăn sáng truyền thống với bánh mì kaya, trứng luộc và các loại bánh mặn khác.

Từng là món chủ lực ở các quán cà phê hàng thập kỷ trước, nhưng loại đồ uống đang dần mai một này giờ chỉ còn tìm thấy ở một vài cửa hàng như Tong Ah Eating House trên đường Keong Saik hay Heap Seng Leong Kopitiam trên đường North Bridge. Trong căn nhà của mình, chủ quán Shi Pong Hsu vẫn ngày ngày đứng khuấy những tách cà phê trong không gian cũ kỹ, truyền thống của một căn nhà dân thường ở Singapore.

Cốc cà phê bơ còn mang đến sự yên bình, ngập tràn hoài niệm, không bị ảnh hưởng bởi áp lực của cuộc sống hiện đại. Và ở một xứ sở của những người sành ăn, có lẽ đó là lý do đủ thuyết phục để thứ đồ uống này còn tồn tại mãi.

Tâm Anh (theo Michelin, Singaporerecipes)