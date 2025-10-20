Cả phân khúc xe nhỏ cỡ A bán chưa tới 400 xe trong tháng 9

Sau tháng Ngâu ảm đạm, doanh số xe hạng A tăng nhẹ lên 366 xe, trong đó Kia Morning có sức bán tăng gấp 6 lần so với tháng trước.

Phân khúc xe hạng A trong tháng 9 ghi nhận mức tăng nhẹ sau giai đoạn chạm đáy vào tháng 8. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số toàn phân khúc đạt 366 xe, nhỉnh hơn so với mức 349 xe của tháng trước đó.

Hyundai i10 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi bán được 224 xe trong tháng 9, tăng so với 174 xe của tháng 8. Mẫu xe này vẫn là lựa chọn phổ biến nhất trong nhóm A nhờ thương hiệu quen thuộc và nguồn cung ổn định. Toyota Wigo đạt 110 xe, giảm so với tháng 8 (170 xe), vẫn giữ vững vị trí thứ hai.

Trong khi đó, Kia Morning sau nhiều tháng sụt giảm mạnh đã bắt đầu có tín hiệu khởi sắc với 32 xe bán ra, tăng gấp 6 lần so với tháng trước, và chấm dứt chuỗi 4 tháng liên tiếp doanh số chỉ đạt một chữ số. Sự cải thiện này diễn ra trong bối cảnh hãng đã giới thiệu phiên bản facelift 2025 tại Việt Nam vào giữa tháng 9, với 2 lựa chọn AT và GT-Line, giá 439-469 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 9, tổng doanh số lũy kế của toàn phân khúc xe hạng A đạt 4.130 xe, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái (5.743 xe). Trong đó, i10 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với 2.255 xe, chiếm hơn một nửa tổng doanh số toàn phân khúc. Wigo đạt 1.657 xe, giữ vị trí thứ hai và là mẫu duy nhất ngoài i10 còn duy trì được sức tiêu thụ ổn định qua các tháng. Trong khi đó, Morning tiếp tục gặp khó với chỉ 218 xe sau 9 tháng, phản ánh sự thu hẹp đáng kể của dòng xe từng một thời phổ biến tại Việt Nam.

Kia Morning phiên bản mới tại một đại lý tại miền Bắc. Ảnh: Kia Thái Nguyên

Dù doanh số có cải thiện, quy mô toàn phân khúc vẫn ở mức rất nhỏ so với các dòng xe cỡ B hay SUV đô thị. Tháng 8 vốn rơi vào giai đoạn "tháng Ngâu" khiến sức mua giảm mạnh, do đó bước sang tháng 9, khi yếu tố tâm lý này không còn, lượng xe tiêu thụ đã có xu hướng phục hồi. Tuy vậy, mức tăng hiện tại vẫn chưa đủ để khẳng định sự trở lại bền vững của phân khúc. Nếu không có động lực mới, phân khúc này có thể tiếp tục lép vế trước xu hướng lên đời sang SUV và các lựa chọn điện hóa giá rẻ.

Hồ Tân