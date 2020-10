Ca nhiễm nCoV tại Mỹ tăng cao kỷ lục trong gần hai tháng

Mỹ ghi nhận thêm 57.420 ca nhiễm nCoV hôm 9/10, con số cao nhất trong vòng 24 giờ kể từ ngày 14/8, theo dữ liệu của Đại học John Hopkins.

Đại học Johns Hopkins cho biết đây là ngày thứ ba liên tiếp Mỹ ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm nCoV mới trong một ngày. Lần gần đây nhất tình trạng này diễn ra cũng vào khoảng giữa tháng 8.

Michael Osterholm, giám đốc Trung tâm Chính sách và Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Minnesota, cho biết bang Florida, nơi trở thành điểm nóng Covid-19 tại Mỹ hồi mùa hè, đang "chuẩn bị hứng đợt bùng phát lớn khác".

Giới chức bang Florida tháng trước cho phép tái mở cửa hoàn toàn các quán bar và nhà hàng. Tuần này, bang ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm nCoV mới trong hai ngày. "Họ mở cửa mọi thứ như thể không có gì từng xảy ra tại đây", Osterholm nhận xét.

Một người mặc đồ bảo hộ khi đi mua sắm tại thành phố New York, Mỹ, hôm 5/10. Ảnh: AFP.

Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên nhóm chuyên trách Covid-19 của Nhà Trắng, hôm 9/10 cũng cảnh báo về "những dấu hiệu sớm" cho thấy xu hướng đáng báo động tại vùng đông bắc đất nước, kêu gọi người dân hành động và ngăn chặn sự lây lan trước khi Covid-19 bùng phát trở lại. "Các hành động lần này phải diễn ra ở cấp độ cá nhân, trong mỗi ngôi nhà, thay vì chỉ ở không gian công cộng", bà nói.

Tại New Jersey, giới chức đang theo dõi một số khu vực đáng lo ngại sau khi thống đốc bang cho biết các con số bắt đầu "nghiêm trọng". Trong khi đó, vài cụm dịch đã xuất hiện ở New York, thúc đẩy Thống đốc Andrew Cuomo ban hành những hạn chế nghiêm ngặt tại các khu vực có cộng đồng Do Thái theo Chính thống giáo lớn, làm dấy lên những cuộc biểu tình và chỉ trích từ một số lãnh đạo địa phương.

Tình hình Covid-19 trên khắp nước Mỹ đang gây lo ngại. Ít nhất 22 bang báo cáo hơn 1.000 ca nhiễm mới trong ngày 8/10. Trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày của cả nước là hơn 46.000, tăng 12% so với tuần trước. Số ca nhập viện cũng trên đà tăng. Mỹ đã ghi nhận hơn 7,9 triệu ca nhiễm và gần 219.000 người chết, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Giới chức y tế cảnh báo đại dịch có thể tồi tệ hơn khi mùa đông tới và tồn tại song song với cúm mùa. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho rằng những ca nhiễm ở độ tuổi thanh niên có thể là nguyên nhân dẫn tới các điểm nóng Covid-19 mới.

Ánh Ngọc (Theo CNN)