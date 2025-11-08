Ca ngộ độc sau ăn bánh mì tăng lên hơn 160, một thai phụ dọa sinh non

TP HCMĐến tối 8/11, ít nhất 162 người nhập viện sau khi ăn bánh mì từ hai tiệm cùng hệ thống ở Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ), trong đó một thai phụ 34 tuần có dấu hiệu dọa sinh non.

Đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết báo cáo từ 6 bệnh viện trên địa bàn ghi nhận 162 người vào viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì tại hai cơ sở cùng hệ thống trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) và Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận đông nhất với 100 ca, hiện 13 người còn phải điều trị nội trú. Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 36 trường hợp và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là 20 trường hợp, trong đó một bệnh nhân phải nằm tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Các bệnh viện Quốc tế Becamex, Bình Dân, Mỹ Đức Tân Bình cũng tiếp nhận các ca còn lại.

ThS.BS Võ Đăng Toàn, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thăm khám cho một trong những người bệnh bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Riêng tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, thai phụ 27 tuổi, thai hơn 34 tuần, nhập viện với các dấu hiệu dọa sinh non, đang được bác sĩ theo dõi. Chị ăn bánh mì mua tại chi nhánh đường Lê Quang Định tối 6/11, sau đó đau bụng, tiêu chảy hai lần. Hôm sau, thai phụ thấy bụng căng, gò nhiều nên đi khám, siêu âm ghi nhận thai nhi nặng khoảng 2.350 gram, nước ối bình thường, tim thai tốt nhưng cơn gò tử cung 3 lần trong 10 phút. Hiện, thai phụ không còn đau bụng hay tiêu chảy.

Theo Sở Y tế TP HCM, dữ liệu lâm sàng và xét nghiệm của phần lớn bệnh nhân đều phù hợp biểu hiện nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều khả năng do Salmonella - tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Kết quả cấy máu của một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với vi khuẩn Salmonella, người này hiện tạm ổn định sức khỏe.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết đã phối hợp UBND Phường Hạnh Thông thành lập đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Cơ sở bán bánh mì đã tạm ngưng hoạt động, thực phẩm và nguyên liệu đã được niêm phong lấy mẫu kiểm nghiệm. Đoàn kiểm tra đang mở rộng điều tra các trường hợp liên quan tại nhiều bệnh viện để xác định nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Hôm 7/11, hơn 50 bệnh nhân, từ nhiều gia đình và công ty khác nhau, có chung triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt cao sau khi ăn bánh mì mua ở hai tiệm nói trên. Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, đây là tình trạng viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, một biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm.

Lê Phương