Ca nghi đậu mùa khỉ ở Đà Nẵng xét nghiệm âm tính

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm người đàn ông nghi mắc đậu mùa khỉ ở Đà Nẵng cho thấy âm tính với bệnh này.

Xét nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện, có kết quả chiều tối 19/10. Mẫu bệnh phẩm được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng gửi Viện trưa cùng ngày.

Trả lời VnExpress, Tiến sĩ Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Pasteur Nhà Trang, cho biết: "Kết quả xét nghiệm mẫu âm tính với đậu mùa khỉ".

Theo ông Hùng, triệu chứng lâm sàng, hình ảnh liên quan đến ca bệnh này là điển hình của bệnh tay chân miệng, do chủng Coxsackievrus A6.

Trước đó, tối 18/10, CDC Đà Nẵng gửi thông báo "khẩn" đến Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế các quận, huyện trên địa bàn về việc khẩn trương triển khai các biện pháp đáp ứng trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.

Ca nghi nhiễm làm nghề lái xe, đến Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) khám và điều trị. Do tình trạng bệnh có thể gây ra các triệu chứng giống bệnh đậu mùa khỉ, bệnh viện báo cáo CDC.

CDC Đà Nẵng điều tra dịch tễ và lịch sử đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân, cho thấy không có mối liên hệ nào với các ca đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở miền Nam; tuy nhiên vẫn lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang để làm rõ.

Để phòng chống dịch bệnh, Bệnh viện Đà Nẵng đã cách ly tạm thời bệnh nhân, theo dõi sức khỏe các nhân viên y tế có tiếp xúc; Trung tâm y tế quận Liên Chiểu (nơi bệnh nhân ở) khử khuẩn các khu vực liên quan.

Đến nay, cả nước đã ghi nhận 22 ca đậu mùa khỉ, trong đó TP HCM 19 ca, Bình Dương hai ca, Long An một ca. Phần lớn bệnh nhân này chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Các chuyên gia cho rằng mầm bệnh đã âm thầm lưu hành trong cộng đồng, những bệnh nhân trên được xem là "ca nội địa".

Các bác sĩ cho rằng không nên lo lắng quá mức bởi đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng, chỉ dễ lây trên một số nhóm nguy cơ như đồng tính nam, song giới, người có nhiều bạn tình, không bảo vệ bằng bao cao su... Bệnh có cách lây gần giống HIV do tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc, song sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt.

Triệu chứng nghi ngờ bệnh là phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu khác như sốt trên 38 độ C, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược...

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại trên toàn cầu, dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất vào ngày 11/5. Tháng 5 năm ngoái, WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, do đây là bệnh mới nổi.

