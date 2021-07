AustraliaCá mú nghệ nặng 136 kg bơi ngay sau cá sấu nước mặn, dường như hoàn toàn không sợ kẻ săn mồi.

Cá mú nghệ dài 2 m bám theo cá sấu

Dion Morgan ghi hình cảnh tượng trên một dòng sông ở thị trấn Port Douglas, phía bắc bang Queensland, Mail hôm 10/7 đưa tin. Trong video, một con cá sấu nước mặn chui ra từ dưới cầu. Ngay sau đó, sinh vật to lớn khác cũng xuất hiện và bơi phía sau, giống như đang bám theo kẻ săn mồi.

Morgan cho rằng sinh vật thứ hai là một con cá tuyết ngoại cỡ. Tuy nhiên, Lynton Heffer, giám đốc công ty cung cấp dịch vụ câu cá Fishing Port Douglas, cho biết đó là cá mú nghệ có tên George. Nó gần như "thống trị" khu vực xung quanh cầu tàu công cộng.

"George đã sống ở đó hơn 20 năm và sẽ không nhường đường cho cá sấu. Thậm chí George to lớn đến mức có thể bảo con cá sấu đó tránh khỏi địa phận của mình, dù có vẻ kẻ săn mồi này dài tới 4 m", Heffer nói.

"George to tương đương một chiếc thùng phuy 167 lít. Nó nặng khoảng 136 kg và dài 2 mét. Cá sấu thường không thể ăn một con cá to như vậy. Đó là lý do tại sao cá mú phát triển đến kích thước này rất hiếm có kẻ thù tự nhiên", ông bổ sung.

Có thể George cũng nhận thức được rằng cá sấu không ăn nhiều vào mùa đông, Heffer nhận định. Trời quá lạnh khiến chúng không thể dễ dàng tiêu hóa được nhiều con mồi. Vì vậy, cá sấu thường thích tìm nơi ấm áp để tắm nắng hơn.

Cá mú nghệ hay cá mú Queensland (Epinephelus lanceolatus) là loài cá xương lớn nhất thế giới sống ở các rạn san hô. Chúng phân bố nhiều ở những vùng biển nhiệt đới thuộc khu vực Ấn Độ Dương - Tây Thái Bình Dương. Con mồi của chúng gồm cá, bao gồm cả cá đuối và cá mập nhỏ, động vật giáp xác và rùa biển chưa trưởng thành.

Thu Thảo (Theo Mail)