Cà Mau xây dựng vùng nuôi cua biển 50.000 ha phục vụ xuất khẩu

Cà Mau đặt mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu cua biển 50.000 ha phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, hướng tới sản xuất theo quy trình hiện đại.

Theo kế hoạch do Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau ban hành, đến năm 2030 tỉnh phấn đấu có ít nhất 30.000 ha đạt VietGAP hoặc tương đương và 20% sản lượng cua được đưa vào chuỗi liên kết với doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ rà soát, xác lập vùng nuôi trọng điểm tại các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân và một số khu vực tiềm năng; phát triển mô hình nuôi giá trị cao như cua lột, cua gạch, hệ thống nuôi tuần hoàn; đồng thời gia hóa giống cua bố mẹ, kiểm soát chất lượng giống và quan trắc môi trường.

Hơn 80 % sản lượng cua Cà Mau được tiêu thụ qua thương lái. Ảnh: Chúc Ly

Cà Mau sẽ phối hợp Công ty TNHH Giám định và Chứng nhận CCIC (Trung Quốc) xây dựng trung tâm chứng nhận tại địa phương, nhằm rút ngắn thời gian và chi phí phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Tỉnh cũng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, nhật ký nuôi số hóa trên toàn bộ vùng nuôi.

Song song đó, địa phương củng cố và thành lập mới các hợp tác xã nuôi cua; xây dựng hợp đồng bao tiêu mẫu; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu như cua bóc nõn, cua cấp đông, cua lột... để nâng cao giá trị xuất khẩu.

Cà Mau hiện có hơn 365.000 ha nuôi cua biển, sản lượng trên 36.000 tấn mỗi năm. Cua Cà Mau nổi tiếng chất lượng thịt chắc, ngọt, được ưa chuộng làm quà biếu. Loài thủy sản này mang lại sinh kế cho hơn 45.000 hộ dân và là sản phẩm chủ lực của tỉnh, với hơn 70% sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chúc Ly