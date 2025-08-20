Cà Mau sẽ có cầu vượt biển 18 km - dài nhất Việt Nam

Tuyến đường ra đảo Hòn Khoai sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, dài khoảng 18 km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư 25.700 tỷ đồng.

Đây là dự án được xây dựng cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, vừa khởi công ngày 19/8. Trong đó, cầu chính dài 17,3 km, cầu nhánh lên đảo 0,87 km, mặt cầu rộng 16,5 m.

Kết cấu móng chủ yếu là cọc khoan nhồi, khu vực nước sâu dùng cọc ống thép; dầm cầu kết hợp giữa bê tông cốt thép và thép liên hợp, trong đó nhịp thông thuyền sử dụng kết cấu vòm thép khẩu độ 150 m. Công trình do Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) thi công, tổng vốn hơn 25.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Điểm đầu cầu nối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, dài hơn 80 km, bốn làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc 100 km/h, vốn gần 59.000 tỷ đồng, cũng dự kiến hoàn thành năm 2028.

Song song, dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được xây dựng trên đảo, gồm một bến tàu dài 1.000 m, công suất 20 triệu tấn mỗi năm, có thể tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Giai đoạn hoàn thiện, cảng rộng 686 ha, bổ sung thêm cầu cảng container và hàng lỏng, khí, đáp ứng tàu đến 150.000 DWT.

Khi hoàn thành, cầu vượt biển, cảng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ kết nối thông suốt trục Bắc Nam đến cực Nam Tổ quốc, tạo động lực phát triển kinh tế biển, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực. Đây cũng sẽ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và xếp thứ ba ở Đông Nam Á.

Hiện, Tân Vũ - Lạch Huyện thuộc Hải Phòng (5,44 km, thông xe năm 2017) là cầu vượt biển dài nhất nước; kế đó là cầu Thị Nại (Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) dài gần 2,5 km.

Vị trí cầu vượt biển nối đất liền ra đảo Hòn Khoai. Đồ họa: Hoàng Thanh

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Cà Mau là địa phương duy nhất có ba mặt giáp biển, với vùng biển rộng lớn, vị trí chiến lược ở trung tâm Đông Nam Á. Đặc biệt, cụm đảo Hòn Khoai nằm ở tiền tiêu, tiếp giáp tuyến hàng hải quốc tế, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cảng nước sâu.

Đảo Hòn Khoai rộng khoảng 4 km2, cách đất liền 15 hải lý (gần 28 km), điểm cao nhất 318 m so với mực nước biển, hiện là đảo quân sự, không có dân sinh sống.

Chúc Ly