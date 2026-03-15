Cà Mau làm đường Vành đai hơn 2.300 tỷ đồng qua ba phường

Tuyến đường Vành đai 1 dài gần 6 km, tổng vốn hơn 2.360 tỷ đồng, kết nối nhiều trục giao thông lớn ở trung tâm TP Cà Mau cũ, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029.

Dự án vừa được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, sử dụng vốn ngân sách địa phương. Tuyến đường dài khoảng 5,94 km, trong đó xây dựng mới hơn 5,5 km và nâng cấp, mở rộng 0,43 km đoạn hiện hữu.

Điểm đầu tuyến tại nút giao Trần Hưng Đạo - 3 Tháng 2; điểm cuối tại nút giao Nguyễn Tất Thành (quốc lộ 1) với Nguyễn Đình Chiểu. Tuyến đi qua ba phường Tân Thành, Tân Xuyên và Lý Văn Lâm, kết nối nhiều trục giao thông quan trọng ở khu vực trung tâm thành phố.

Hướng tuyến đường Vành đai 1 đi qua TP Cà Mau cũ. Đồ họa: Tâm Thảo

Đường có mặt cắt ngang 30-45 m tùy đoạn, gồm phần xe chạy, dải phân cách và vỉa hè. Trên tuyến sẽ xây dựng ba cầu mới qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, Tắc Thủ và Rạch Rập, cùng hệ thống đường gom, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trong tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 521 tỷ đồng; phần xây dựng tuyến đường khoảng 1.840 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 1 sẽ tạo trục giao thông vòng quanh khu vực đô thị trung tâm TP Cà Mau, tăng kết nối giữa các tuyến đường lớn và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.

An Minh