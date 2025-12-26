Cà Mau đẩy mạnh hoạt động kêu gọi đầu tư

Cà Mau kiện toàn bộ máy xúc tiến đầu tư sau sáp nhập, đẩy mạnh kêu gọi dòng vốn mới thông qua cơ chế đầu mối, ưu đãi chính sách và cam kết đồng hành với doanh nghiệp.

Sau sáp nhập, Cà Mau thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau (mới) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc thành lập trung tâm xúc tiến sau sáp nhập nhằm khắc phục tình trạng phân tán trong hoạt động kêu gọi đầu tư, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trung tâm đóng vai trò đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục, kết nối doanh nghiệp với các sở, ngành, khu kinh tế và địa phương, rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án.

Cùng với kiện toàn bộ máy xúc tiến, Cà Mau đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sức bật thu hút dòng vốn mới. Tỉnh chủ động xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo từng lĩnh vực, công khai quỹ đất, hiện trạng hạ tầng, hình thức đầu tư và đầu mối liên hệ, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận và đánh giá cơ hội.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tại sự kiện "Xin chào Cà Mau" do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ tài chính công tỉnh Cà Mau tổ chức tháng 11. Ảnh: iPFC

Lãnh đạo tỉnh cho biết, Cà Mau xác định thu hút đầu tư không chỉ dừng ở khâu mời gọi, mà phải đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai. Chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước đến hàng rào dự án, đồng thời duy trì các cuộc đối thoại định kỳ để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

"Chúng tôi coi thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành. Tỉnh sẵn sàng lắng nghe và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi", đại diện UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn trong chính sách thu hút đầu tư của Cà Mau là hệ thống ưu đãi về thuế và đất đai, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn ưu đãi được áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 17% trong 10 năm; tại địa bàn đặc biệt ưu đãi, khu kinh tế hoặc khu công nghiệp, mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm. Các dự án xã hội hóa được hưởng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hai đến 4 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 đến 9 năm tiếp theo, tùy loại hình và địa bàn đầu tư. Về đất đai, nhiều dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 7 đến 15 năm, thậm chí miễn trong suốt thời hạn thuê đối với lĩnh vực đặc biệt ưu đãi hoặc dự án trong khu kinh tế.

Tỉnh cũng áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư mới, qua đó giảm chi phí ban đầu cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh ký 5 biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư tại sự kiện "Xin chào Cà Mau". Ảnh: iPFC

Hiện nay, tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn như khu công nghiệp Hòa Trung (326 ha), khu công nghiệp Khánh An mở rộng - Tắc Thủ (345 ha), khu công nghiệp Láng Trâm (94 ha), cùng các cụm công nghiệp tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, khu kinh tế Năm Căn với diện tích hơn 10.800 ha được xác định là không gian phát triển chiến lược, thu hút công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ gắn với kinh tế biển.

Trong lĩnh vực năng lượng, Cà Mau tiềm năng điện gió và điện mặt trời ven biển. Nhiều dự án điện gió tại Hòa Bình, Ngọc Hiển, Đất Mũi, Rạch Gốc với công suất từ 40 đến 100 MW đang được kêu gọi đầu tư theo Quy hoạch điện VIII, mở ra dư địa lớn cho phát triển năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên thu hút dự án nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là chuỗi giá trị ngành tôm - lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của địa phương. Các dự án vùng sản xuất tôm giống tập trung, công nghệ nuôi tôm, chế phẩm sinh học và thức ăn thủy sản được kỳ vọng nâng cao giá trị gia tăng và tính bền vững cho ngành.

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, sở hữu đường bờ biển dài, hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn và quỹ đất phát triển còn dồi dào. Những lợi thế này ngày càng được quan tâm trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng và xu hướng đầu tư xanh. Việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ chế ưu đãi và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp được kỳ vọng giúp Cà Mau tận dụng tốt các lợi thế này, từng bước chuyển mình từ địa phương xa trung tâm thành điểm đến mới của dòng vốn đầu tư dài hạn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thế Đan