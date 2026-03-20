'Cá mập' PYN Elite: Chứng khoán giảm tạo cơ hội phân bổ lại danh mục

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan nói chứng khoán giảm gây khó chịu, nhưng mở ra cơ hội chốt lời và thay thế bằng cổ phiếu định giá thấp.

Trong thư gửi nhà đầu tư gần đây, Petri Deryng, Quản lý danh mục đầu tư của PYN Elite Fund (Phần Lan), cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã khiến thị trường cổ phiếu biến động mạnh, đặc biệt là ở châu Á. Nguyên nhân là các nước vùng Vịnh Ba Tư cung cấp cho châu lục này lượng lớn nguyên liệu thô, bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và ure dùng trong sản xuất phân bón.

Việt Nam có sản lượng dầu mỏ riêng, nhưng do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hiện nay phải nhập khẩu hơn 60% lượng dầu thô cần thiết. Theo ông, nhà đầu tư rất nhạy cảm với biến động giá dầu và sự bất ổn đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, quỹ ngoại này đã giao dịch khoảng 200 triệu euro, tính cả mua và bán. Các giao dịch trên bao gồm thu hồi lợi nhuận từ các cổ phiếu giữ giá tốt và thay thế chúng bằng những mã bị ảnh hưởng nặng nề hoặc đang ở vị thế hấp dẫn trong những tháng tới.

"Những ngày thị trường chứng khoán giảm mạnh trông có vẻ khó chịu, nhưng chúng cũng tạo ra cơ hội để phân bổ lại danh mục đầu tư", Petri Deryng nói.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Với dự báo lợi nhuận đến năm 2027, chỉ số P/E (giá thị trường trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu) của thị trường chứng khoán Việt Nam là 10,4 lần. Nếu không tính bốn cổ phiếu của Vingroup, P/E dự phóng là 9,9 lần vào năm 2026 và 8,2 lần vào năm 2027. Quỹ đầu tư này tin tưởng vào sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết, do đầu tư công kích thích nhu cầu trong nước và thúc đẩy khu vực tư nhân.

Nếu chiến sự kéo dài, chắc chắn nó cũng có thể làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Petri Deryng, cần có kịch bản nguồn cung dầu mỏ bị hạn chế trong thời gian dài mới có thể làm suy giảm hoàn toàn tốc độ tăng trưởng.

Quỹ ngoại này tin rằng kịch bản khả thi nhất là cuộc xung đột Trung Đông sẽ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Theo đó, Iran sẽ chấm dứt các hành động trả đũa công khai, cho phép nguồn cung dầu và các nguyên liệu thô khác được khôi phục bình thường.

Định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang về mức hấp dẫn. Đồ họa: PYN Elite

Cơ cấu danh mục cũng là từ khóa chính mà nhiều nhóm phân tích đưa ra trong giai đoạn hiện nay. Đơn vị tư vấn và ủy thác đầu tư FinSuccess cho rằng theo dõi sát sao tình hình biến động và chọn chiến lược ứng phó tương ứng là việc quan trọng.

Trưởng phòng Quản lý danh mục Vũ Thành Huy đưa ra dự đoán 60% xung đột sẽ kéo dài nhưng cục bộ hoặc sớm có thỏa hiệp giữa hai bên. Trong kịch bản này, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu trên 80% và tiếp tục chiến lược đầu tư như trước khi sự kiện diễn ra. Giai đoạn ban đầu, nhà đầu tư có thể tập trung vào các mã có khả năng hồi phục mạnh nhất với tiêu chí: vốn hóa và thanh khoản lớn; các ngành dẫn dắt và chu kỳ như ngân hàng, thép, bán lẻ; các cổ phiếu trong "vòng tròn năng lực" và ít biến số.

Vòng tròn năng lực (Circle of Competence) là mô hình tư duy do Warren Buffett khởi xướng, giúp xác định giới hạn kiến thức và kỹ năng mà nhà đầu tư am hiểu. Thuật ngữ này nhấn mạnh việc tập trung vào thế mạnh cốt lõi, hiểu rõ những gì bản thân biết và không biết, từ đó, đưa ra quyết định chính xác, tránh các rủi ro chủ quan.

Song ông Huy cũng đưa ra xác suất 30% cho kịch bản căng thẳng kéo dài. Nếu xảy ra, nhà đầu tư cần giữ tỷ trọng cổ phiếu 50-70%, thực hiện giao dịch ngắn hạn (trading) để tận dụng các nhịp hồi của thị trường. Còn trong trường hợp cuộc xung đột kết thúc sớm - xác suất vào 10%, nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy để tối ưu, phân bổ theo rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của các cổ phiếu.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.650 điểm, tích lũy tại đây trước khi hồi phục vào cuối tháng 3. Nhóm phân tích này nhận thấy triển vọng tích cực về kỳ đánh giá của FTSE Russell có thể giúp thu hút dòng tiền ngoại vào thị trường trong khoảng thời gian ngắn trước và sau khi công bố kết quả. Thêm vào đó, định giá thị trường đã chiết khấu về mức tương đương bình quân 5 năm và một số nhóm ngành đang ở mức thấp nhất trong 5 năm. Theo TVS, đây sẽ là yếu tố thu hút dòng tiền giao dịch ngắn hạn từ nhà đầu tư.

Nhóm phân tích này khuyên cần theo dõi diễn biến của VN-Index quanh mức 1.650 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân một phần tài khoản sau khi thị trường xác nhận tạo đáy tại đây và đi lên.

Tất Đạt