Ca khúc về pickleball bị khán giả phản ứng

"Pickleball" của Đỗ Phú Quí - lấy cảm hứng môn thể thao được yêu thích - bị nhận xét thua Chat GPT viết lời vì ca từ "nhảm, nhạt".

Nhạc phẩm ra mắt hôm 15/11, do Tuno sáng tác, Hoàng Danh Hướng phối khí, Dio sản xuất. Sau một tuần, bài hát có 300.000 lượt xem trên YouTube, hàng triệu lượt tương tác trên TikTok.

Nội dung ca khúc nói về tình yêu, những cuộc hẹn hò trên sân pickleball. Trên diễn đàn âm nhạc, nhiều người nhận xét phần điệp khúc có nội dung vô nghĩa:

"Chơi bao nhiêu nhưng em nhắc anh

Em không dễ dàng

Không nên tia em, tia trái banh

Thua game, rời em

Không được lơ là đưa chân quá gần

Hãy kiềm chế nào"

Ngoài ra, nhiều người nghe cho rằng một số câu trong bài nhạc có ẩn ý chuyện tình dục.

Ca khúc về môn pickleball bị chê nhảm nhí Trích đoạn MV "Pickleball" của Đỗ Phú Quí. Video: YouTube Đỗ Phú Quí

Nhiều khán giả bình luận bài hát "thảm họa". Tài khoản Trần Hoàng Minh viết: "Hãy làm nhạc thật nghiêm túc, có chọn lọc, ca từ có ý nghĩa. Mong anh tôn trọng những người quan tâm anh và sự kỳ vọng của khán giả". Tài khoản Phan Oanh bình luận: "Ca từ thua cả Chat GPT viết lời. Mong Quí chọn lọc ca khúc kỹ hơn".

Nhạc sĩ Nguyễn Hà cho biết đọc được nhiều bình luận chê ca khúc, phân tích ca từ vô nghĩa, thậm chí gợi dục. "Tôi nghĩ ca sĩ chỉ đơn giản muốn làm nội dung có tính vui vẻ, không quá nghiêm túc. Khi thị trường âm nhạc ngày càng được mở rộng, chúng ta phải làm quen với việc có thêm nhiều sản phẩm đi theo các hướng khác nhau. Và khán giả có quyền đánh giá về chúng", nhạc sĩ nói.

Quản lý của ca sĩ Đỗ Phú Quí cho biết anh đang bận nhiều lịch trình công việc và từ chối phản hồi các nhận xét của khán giả.

Đỗ Phú Quí 31 tuổi, từng tham gia Tiếng ca học đường năm 2011. So với các thí sinh khi đó như Bảo Anh, Thiều Bảo Trâm, anh ít được chú ý hơn. Ca sĩ được biết đến qua một số video hát lại Có khi nào rời xa, Nơi nào có em, Chuyện như chưa bắt đầu, Khi người lớn cô đơn. Ở Gương mặt thân quen 2018, anh đoạt giải á quân cùng diễn viên Hùng Thuận và ca sĩ Kim Thành. Ca sĩ tham gia Anh trai say hi mùa đầu nhưng dừng chân sớm.

Đỗ Phú Quí trong MV. Ảnh: Facebook Đỗ Phú Quí

Ca từ nhảm, gợi dục là vấn nạn tồn tại nhiều năm trong làng nhạc Việt. Đầu tháng 6, bài Fever của tlinh và Coldzy - có gần 800.000 lượt nghe trên YouTube - bị khán giả nhận xét phản cảm vì quá sexy. Hai ca sĩ sau đó gỡ ca khúc để chỉnh sửa.

Nhiều tên tuổi hoạt động lâu năm như Văn Mai Hương, Bích Phương từng vướng tranh cãi. Văn Mai Hương có bài Martini (Hứa Kim Tuyền sáng tác) nói về chuyện một cặp tình nhân thân mật, ở bên nhau từ đêm đến sáng. Bích Phương có bài Đố anh đoán được (Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Phúc Du sáng tác), lời ẩn ý về chuyện ân ái. Hay bài Sashimi (Hứa Kim Tuyền viết, Chi Pu thể hiện) có từ tiếng Nhật "kimochi", vốn chỉ sự thỏa mãn khi quan hệ, thường xuất hiện trong các phim cấp ba.

Các chuyên gia âm nhạc nhận định hiện tượng "nhạc rác" tràn lan là hệ quả của việc mạng xã hội phát triển, nghệ sĩ và khán giả dễ chia sẻ sản phẩm, tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Ngoài các trang nhạc trực tuyến, khán giả giờ có thể nghe đoạn trích ngắn của các ca khúc trên TikTok, Facebook hay YouTube. Điều này có thể dẫn đến việc quá trình sáng tạo nhạc phẩm dường như bị rút ngắn, thiếu sự đầu tư sâu về thông điệp, cảm xúc lẫn yếu tố kỹ thuật, thay vào đó là các sản phẩm đáp ứng nhanh, gọn nhu cầu nghe nhạc tức thời.

Hà Thu