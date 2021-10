Ca khúc mới của ABBA được khán giả yêu thích

"Just A Notion" - single thứ ba trong album mới của ABBA - nhận phản hồi tích cực nhờ chất nhạc vui tươi, gợi hoài niệm thập niên 1970.

Theo Independent, bản nhạc được thu âm từ năm 1978 nhưng sau đó bị lãng quên, được nhóm đưa vào album Voyage, ra mắt tháng 11. Nhạc sĩ Björn Ulvaeus - thành viên nhóm - hy vọng ca khúc khiến khán giả vui vẻ trong khoảng thời gian này.

Nhiều người hâm mộ nói họ xúc động, khóc khi nghe bài hát. Tài khoản Miller bình luận: "Tôi không thể ngừng ngâm nga giai điệu này, một bài hát hoàn hảo cho những điệu khiêu vũ. Thật không thể tin được, ABBA đã quay lại. Tôi cảm thấy như được trở về 45 năm trước, khi Arrival mới phát hành. Đó là món quà cho sinh nhật tuổi 11 của tôi. Giờ tôi sắp có quà trong dịp sinh nhật lần thứ 56 của mình, đó là album Voyage".

Ca khúc 'Just A Notion' - ABBA Ca khúc "Just A Notion", ra mắt hôm 22/10. Video: Youtube ABBA

Tài khoản Mr. Silentwater viết: "ABBA không đơn thuần truyền cảm hứng âm nhạc. Họ chỉ cho chúng tôi một thái độ sống nhẹ nhàng và hạnh phúc. Khi nghe giai điệu Just A Nation, tôi như được trở về thời đại của disco, điều đó thật tuyệt trong thời buổi quá bận rộn hiện nay".

ABBA thông báo tái hợp hồi tháng 9. Trước Just A Nation, họ ra mắt hai ca khúc - I Still Have Faith in You và Don’t Shut Me Down. Nhóm sẽ xuất hiện qua hình ảnh ảo trong các buổi hòa nhạc ở London (Anh) vào tháng 5/2022. Các hình ảnh này được tạo ra bằng công nghệ ghi hình chuyển động, tương tự cách mô phỏng bằng CGI trong phim hoạt hình của Hollywood.

Các thành viên ABBA ở tuổi ngoài 70. Ảnh: Universal Music Group

ABBA là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra từ năm 1972. Tuy chỉ hoạt động 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ đàn em.

Nhiều đĩa đơn như Fernando, Mamma Mia, Dancing Queen, Knowing Me Know You, Name of the Game... từng đoạt quán quân bảng xếp hạng Anh. Album Abba Gold (1992) là CD đầu tiên có hơn 1.000 tuần trụ hạng. Vở nhạc kịch Mamma Mia! - bao gồm nhiều bản hit của nhóm - gần đây được công diễn trở lại ở Nhà hát West End. Hai phần phim điện ảnh của vở kịch, ra mắt năm 2008 và 2018, lần lượt thu về 440 triệu bảng và 285 triệu bảng toàn cầu. Nhóm tan rã năm 1982 vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của cả hai cặp. Năm 2016, ABBA tuyên bố tái hợp, bắt đầu những dự án mới nhưng nhiều lần lỡ hẹn khán giả.

Hà Thu