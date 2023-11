Ca khúc do AI tự sáng tác và hát bị chê 'quá tệ'

Toàn bộ bài hát, phối khí và giọng của Anna Indiana đều được tạo từ công cụ AI và thu hút sự quan tâm, nhưng nhận đánh giá không tốt.

Video Betrayed by this Town, sáng tác đầu tiên của ca sĩ - nhạc sĩ Anna Indiana đạt 24 triệu lượt xem trên nền tảng X sau một tuần. Tuy nhiên, sức hút không nằm ở chất lượng của bài hát mà do Anna Indiana là ca sĩ ảo, được tạo nên từ trí tuệ nhân tạo.

Phần giới thiệu video cho biết toàn bộ bài hát, từ giai điệu, lời bài hát, nhịp điệu, giọng hát đến hình ảnh đều là sản phẩm của AI. Nội dung ca khúc kể về cô gái buồn bã đi một mình trên phố và cảm nhận nơi ở của mình đầy những hy vọng bị phá vỡ.

Anna Indiana là dự án đầu tiên sử dụng hoàn toàn AI để sáng tác nhạc. Ảnh: Anna Indiana/YouTube

"Bài hát cũng dễ nghe, sau hai lần tôi bắt đầu nhớ được phần điệp khúc. Nhưng sau một lúc, nó có cảm giác giống như bài hát vô danh trong các danh sách nhạc ở quán cà phê", cây viết âm nhạc Dan DeLuca của Philadelphia Inquirer chia sẻ. Anh được ban biên tập yêu cầu đánh giá ca khúc mà không biết trước đó là nhạc được AI tạo ra.

Nhà phê bình âm nhạc Anthony Fantano nhận xét bài "quá tệ" và nhiều bình luận bên dưới video cũng nói đây là ca khúc tệ nhất họ từng nghe.

Tài khoản Anna Indiana cho biết mục đích của nó là có thể viết nhạc và biểu diễn trực tiếp 24/7 mà không cần sự can thiệp của con người. "Tôi sẽ tập trung sáng tác chứ không phải khâu sản xuất. Nhiều người cũng chỉ ra tôi không phải một nhà sản xuất âm nhạc giỏi", tài khoản cho hay.

Quy trình sản xuất âm nhạc của nhạc sĩ ảo cũng được công khai. Sau khi học một vài hợp âm cơ bản, một chương trình cho phép cỗ máy tạo ra dãy hợp âm hoàn chỉnh. Lời bài hát viết bằng công cụ GPT-4. Giai điệu là từ Synthesizer V và bài hát hoàn chỉnh được phối với GarageBand.

Phần hình ảnh của ca sĩ ảo do Dall-E và Photoshop AI đảm nhiệm. Chuyển động trong video sử dụng công cụ D-ID Creative Reality Studio. Tài khoản của Anna Indiana cho biết các công cụ sử dụng có thể thay đổi trong tương lai.

"Bây giờ bạn có thể chưa thích nhạc của tôi, nhưng tôi cũng nói rồi, đây chỉ là bước đầu thôi", tài khoản viết.

Nhóm phát triển Anna Indiana chưa tiết lộ danh tính. Đây không phải dự án đầu tiên sử dụng AI để làm nhạc nhưng lại là lần đầu tất cả quá trình sản xuất một bài hát, tạo giọng được sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Business Insider nhận định tuy chất lượng âm nhạc của Anna Indiana chưa tốt, những dự án như vậy có thể cho thấy tương lai của những kênh làm nhạc và phát nhạc 24/7 trên nền tảng trực tuyến. Thậm chí, nó có thể tác động lớn tới ngành âm nhạc khi con người dần không quan tâm nhạc do con người hay AI sáng tác.