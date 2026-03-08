Nghe qua tưởng chẳng liên quan, nhưng có một loài cá khi đọc tên lên lại khiến nhiều người liên tưởng ngay đến con trâu quen thuộc.

Tiếng Việt có vô số cách đặt tên thú vị, đôi khi chỉ nghe qua cũng khiến người ta liên tưởng đến những con vật hoàn toàn khác. Câu đố hôm nay cũng như vậy: Có một loài cá mà khi đọc tên lên, nhiều người lại nghĩ ngay đến... họ hàng nhà trâu. Thoạt nghe tưởng vô lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì lại thấy hợp lý đến bất ngờ.

Cá gì nghe tên tưởng họ hàng với con trâu? Ảnh minh họa.

>> Biển gì không có nước nhưng vẫn có cá?

Điều thú vị là loài cá này không hề sống trên cạn, cũng chẳng liên quan gì đến trâu bò trong tự nhiên. Tuy nhiên, chính cái tên đặc biệt của nó lại tạo ra sự nhầm lẫn hài hước. Không ít người khi lần đầu nghe câu đố đều phải suy nghĩ khá lâu mới tìm ra lời giải. Bạn có đoán được đó là loài cá nào không?

>> Xem đáp án

Mộc Trà