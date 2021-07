Ca Covid-19 tăng trở lại ở châu Âu

WHO cho biết ca Covid-19 đang tăng trở lại ở châu Âu sau hai tháng giảm và cảnh báo làn sóng mới, "trừ khi chúng ta duy trì quy tắc".

"Ca mắc Covid-19 tuần trước tăng 10% do gia tăng tiếp xúc, đi lại, tụ tập và nới lỏng các hạn chế xã hội", giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay. "Sẽ có làn sóng dịch bệnh mới ở Khu vực châu Âu của WHO, trừ khi chúng ta duy trì quy tắc phòng dịch".

Khu vực châu Âu của WHO bao gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một số quốc gia ở Trung Á.

Kluge cho biết tình hình dịch bệnh ở châu Âu bị đảo ngược trong bối cảnh gia tăng ca nhiễm liên quan biến chủng Delta. Theo Kluge, biến chủng này "vượt Alpha rất nhanh", đề cập biến chủng lần đầu được phát hiện ở Anh.

Giám đốc Khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge tại cuộc họp báo ở Đan Mạch hồi tháng 3. Ảnh: Reuters.

Một báo cáo của cơ quan kiểm soát dịch bệnh EU ước tính biến chủng Delta dễ lây lan hơn có thể chiếm 90% ca nhiễm mới ở EU vào cuối tháng 8. Kluge cho rằng đến tháng 8, Delta có thể trở thành chủng vi khuẩn áp đảo ở Khu vực châu Âu của WHO.

Theo quan chức này, việc triển khai vaccine chưa thực sự hiệu quả để mang lại bảo vệ cần thiết. Vaccine đã được chứng minh là có khả năng chống lại biến chủng Delta, nhưng cần phải đủ hai liều để đạt mức độ bảo vệ cao.

Tỷ lệ tiêm chủng trung bình ở Khu vực châu Âu của WHO là 24%. Khoảng 50% người cao tuổi và 40% nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm.

"Đây là điều không thể chấp nhận được và còn xa vời so với mức tiêm chủng cho 80% dân số theo khuyến nghị", ông nói.

Huyền Lê (Theo AFP)