Ca Covid-19 New Zealand liên tục giảm nhờ phong tỏa

Chính phủ New Zealand thông báo số ca Covid-19 mới giảm ngày thứ hai liên tiếp, sau hai tuần siết chặt phong tỏa.

New Zealand hôm 31/8 ghi nhận 49 ca nhiễm mới, giảm so với hôm trước. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay số ca nhiễm mới giảm báo hiệu các biện pháp hạn chế xã hội có tác dụng làm giảm sự lây lan của biến chủng Delta.

"Chúng ta ghi nhận ngày thứ hai liên tục số ca mới suy giảm. Chúng ta muốn phần 'đuôi' của đợt bùng phát lần này càng ngắn càng tốt", bà nói.

Người dân đeo khẩu trang tập thể dục trong thời gian phong tỏa ở Auckland, New Zealand, ngày 26/8. Ảnh: Reuters

Trừ lượng ca nhiễm nhỏ ghi nhận hồi tháng hai, New Zealand đa phần không ghi nhận ca Covid-19 nào suốt nhiều tháng, cho tới khi bùng phát cụm Covid-19 do một ca nhiễm biến chủng Delta ngoại nhập từ Australia. Bà Ardern ra lệnh phong tỏa toàn quốc từ 17/8. Tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát lần này là 612 ca, với 597 ca ở Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand và 15 ca ở thủ đô Wellington.

Khoảng 1,7 triệu người Auckland tiếp tục sống trong lệnh phong tỏa cấp độ 4 trong hai tuần nữa, trong khi các lệnh hạn chế với những khu vực khác sẽ nới lỏng từ 1/9.

Cảnh sát đã thiết lập các trạm kiểm soát ở ngoại ô Auckland, nhằm đảm bảo không có hoạt động di chuyển phi thiết yếu nào được vào thành phố. Cảnh sát cũng bắt 19 người hôm 31/8 sau cuộc biểu tình chống phong tỏa trên toàn quốc.

Tổng giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield cho hay 33 ca Covid-19 đang nằm viện, bao gồm 8 ca nằm phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng ổn định.

"Thật đau lòng khi 6 ca trong đợt bùng phát lần này là trẻ em dưới một tuổi", ông nói. Bloomfield cho hay các biện pháp y tế được áp dụng đang làm chậm sự lây lan của virus và số ca nhiễm sẽ tiếp tục giảm.

Chính sách phong tỏa của bà Ardern, cùng lệnh đóng cửa biên giới từ tháng 4/2020, được đánh giá là hiệu quả trong phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, chính phủ của bà đang đối mặt với những câu hỏi về chậm triển khai vaccine, cũng như vật giá gia tăng tại quốc gia phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)