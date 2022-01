Ca Covid-19 Australia tăng vọt, hệ thống xét nghiệm quá tải

Số ca nhiễm nCoV và nhập viện ở Australia tăng kỷ lục, gây áp lực lên hệ thống xét nghiệm chính phủ và khan hiếm bộ xét nghiệm tại nhà.

Giới chức Australia hôm nay ghi nhận 47.799 ca nhiễm nCoV mới, tăng gần 33% so với mức kỷ lục được báo cáo một ngày trước đó. Nước này đã vượt ngưỡng 547.000 ca nhiễm, trong đó gần 50% được phát hiện trong vòng hai tuần qua. 2.270 người đã chết vì Covid-19 tại Australia.

Số ca nhập viện cũng tăng mạnh và đạt mức chưa từng thấy từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, trong đó bang New South Wales đông dân nhất đang có 1.344 người cần điều trị trong bệnh viện.

Một điểm xét nghiệm tại thành phố Sydney của Australia hôm 30/12/2021. Ảnh: Reuters.

Ở bang Victoria đông dân thứ hai đất nước, 25% số xét nghiệm tại các cơ sở của chính quyền cho kết quả dương tính. Bang này ghi nhận 14.020 ca nhiễm mới trong hôm nay, gấp đôi con số hôm 3/1. Gần như toàn bộ bệnh nhân đang được điều trị tích cực đều chưa tiêm vaccine.

Những bang từng đóng cửa biên giới và không ghi nhận ca nhiễm trong thời gian dài cũng phát hiện hàng loạt trường hợp nhiễm bệnh. Một tháng trước, có những ngày bang Queensland chỉ ghi nhận 6 ca mới, con số này trong ngày 4/1 là 5.699.

Sau gần hai năm kiểm soát dịch bệnh nhờ chiến dịch truy vết và xét nghiệm diện rộng, giới chức Australia đang đề xuất những người không có triệu chứng tự xét nghiệm nhanh tại nhà thay vì đến cơ sở y tế chính phủ, nơi lượng lớn xét nghiệm đang gây quá tải hệ thống và kéo dài thời gian chờ kết quả lên tới vài ngày.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng đặt ra áp lực mới cho giới chức, trong đó nhu cầu mua bộ xét nghiệm nhanh tại nhà đang bùng nổ, dẫn tới tích trạng tích trữ và khan hiếm hàng hóa, đồng thời giá bán bị đẩy lên cao. Thủ tướng Scott Morrison bác bỏ khả năng trợ giá cho các bộ xét nghiệm nhanh và đề cao "trách nhiệm cá nhân" của người dân.

Bất chấp đà tăng ca nhiễm do chủng Omicron, tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine lên tới 92% giúp Australia hạn chế đáng kể số ca tử vong so với những đợt dịch trước. Giới chức không cho biết biến chủng nào đứng sau phần lớn ca tử vong, nhưng chính quyền bang New South Wales cho biết 74% bệnh nhân đang điều trị tích cực từ ngày 16/12/2021 nhiễm chủng Delta.

Vũ Anh (Theo Reuters)