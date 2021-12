Điểm xem bắn pháo hoa Australia thưa vắng

Lượng người đổ tới các điểm xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Australia ít hơn hẳn mọi năm trong bối cảnh ca nhiễm nCoV gia tăng.

Các điểm xem bắn pháo hoa nổi tiếng, nhìn ra cầu cảng Sydney như Blue's Point và Mrs Macquarie's Chair ngày cuối năm chỉ thưa thớt một số người tập trung ngồi chờ.

Những khu vực nổi tiếng khác như Circular Quay và Miller's Point cũng yên tĩnh hơn đáng kể so với mọi năm, khi người dân thường xếp hàng dài chật kín để tìm được vị trí đẹp ngắm pháo hoa giao thừa. Năm nay, người dân Australia dường như tập trung đông hơn tới các bãi biển nổi tiếng như Bondi vào ngày cuối năm.

Một số người giữ chỗ tại Blue's Point để xem pháo hoa tại cầu cảng Sydney. Ảnh: 9News.

Lượng tàu thuyền du lịch neo đậu tại các vị trí đẹp ở bến cảng năm nay cũng thưa vắng hơn. Dù lượng người tập trung không đông, một số người vẫn xếp hàng tại bến cảng từ sớm để giữ chỗ xem pháo hoa.

"Người dân đã sẵn sàng, đeo khẩu trang đầy đủ và đảm bảo biện pháp an toàn với Covid-19", phóng viên Sarah Stewart của 9News đưa tin từ các điểm xem pháo hoa, thêm rằng lực lượng an ninh lớn đã được điều tới các địa điểm nổi tiếng.

Người dân xếp hàng chờ vào các điểm xem bắn pháo hoa quanh Cảng Sydney hôm nay. Ảnh: 9News.

Năm nay, nhiều cư dân New South Wales, bang đông dân nhất Australia, lựa chọn không ra ngoài đón giao thừa do lo ngại về Covid-19. Quan chức du lịch New South Wales Stuart Ayres gọi đây là quyết định đúng đắn.

"Chúng tôi biết nhiều người sẽ không tập trung vào thành phố năm nay vì họ đang đưa ra quyết định tỉnh táo, đặt sức khỏe bản thân lên trên hết. Đó là những điều chúng tôi đã khuyến khích người dân", Ayres nói.

Australia hiện ghi nhận hơn 395.000 ca nhiễm và hơn 2.200 ca tử vong do Covid-19. Ca nhiễm mới nước này gần đây liên tục tăng cao, với gần 90.000 ca trong 7 ngày qua. Australia đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 79% dân số.

Người dân ngồi giữ chỗ xem pháo hoa tại gần cầu cảng Sydney hồi năm 2017. Ảnh: SMH.

Ngọc Ánh (Theo 9News)