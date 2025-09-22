BYD Yangwang U9 Xtreme - siêu xe điện nhanh nhất thế giới

Trung QuốcYangwang U9 Xtreme từng đạt tốc độ tối đa 496,22 km/h khi chạy thử ở Đức, vừa được BYD ra mắt tại quê nhà.

U9 Xtreme từng có tên gọi U9 Track Edition. Xe đã được kiểm chứng tại Trung tâm thử nghiệm ôtô Papenburg của Đức vào tháng 9 với tốc độ tối đa 496,22 km/h, trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất từng được ghi nhận. Yangwang cũng cho biết, thành tích chạy một vòng đường đua Nurburgring là 6:59,157, vượt qua kỷ lục 7:04,957 của Xiaomi SU7 Ultra. Sản xuất sẽ giới hạn ở 30 chiếc cho thị trường toàn cầu.

U9 Xtreme còn vượt qua kỷ lục tốc độ 490,5 km/h của siêu xe Pháp Bugatti Chiron Super Sport 300+. Cho đến nay, mẫu Jesko Absolut của hãng Thụy Điển Koenigsegg chỉ có số liệu mô phỏng về tốc độ tối đa mà không phô diễn thực tế, dù đã lập kỷ lục tăng-giảm tốc độ 0-400-0 km/h vào tháng 8 vừa qua.

Siêu xe điện BYD Yangwang U9 Xtreme tại đường đua Đức. Ảnh: BYD

U9 Xtreme được phát triển dựa trên mẫu U9 hiện tại và trang bị các thiết bị khí động học mở rộng, bao gồm bộ chia gió trước bằng sợi carbon lớn hơn, nắp ca-pô hai khe gió và cánh gió sau dạng cổ thiên nga.

Xe dài 4.991 mm, rộng 2.029 mm và cao 1.351 mm, với chiều dài cơ sở 2.900 mm. Bộ vành 20 inch 5 chấu kép kết hợp với lốp bán trơn GitiSport e·Gtr2 Pro cho tốc độ lên đến 500 km/h. Hệ thống phanh được đảm nhiệm bởi kẹp phanh titan và đĩa phanh gốm carbon nâng cấp.

Bộ khuếch tán sau hai lớp tạo hiệu ứng mặt đất, kính hậu nhiều lớp và cụm đèn hậu tách rời được nối với nhau bằng logo Yangwang. Nội thất nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số, bảng điều khiển trung tâm hình chữ T với màn hình cảm ứng dọc, cùng việc sử dụng rộng rãi vật liệu sợi carbon và Alcantara. Ghế kiểu ôm thân và vô-lăng đa chức năng.

Sức mạnh đến từ 4 môtơ sử dụng hệ thống Yi Sifang của BYD, hoạt động trên nền tảng silicon carbide 1.200 V. Mỗi môtơ cung cấp công suất 555 kW, tạo ra tổng công suất 2.220 kW (gần 3.000 mã lực). Hệ thống này cung cấp tỷ lệ công suất trên trọng lượng là 1.217 ps/tấn. Việc điều chỉnh vectơ mô-men xoắn diễn ra hơn 100 lần mỗi giây, phân phối công suất độc lập đến từng bánh xe.

Khung gầm tích hợp hệ thống kiểm soát thân xe chủ động DiSus-X của BYD, hệ thống treo van kép để điều chỉnh chuyển động thẳng đứng của bánh xe theo thời gian thực, tăng cường lực kéo khi tăng tốc, phanh và vào cua. U9 Xtreme cũng dùng pin Blade lithium sắt phosphate đạt tiêu chuẩn đường đua với hệ thống làm mát hai lớp, có khả năng xả ở nhiệt độ 30 độ C để cải thiện khả năng quản lý nhiệt.

Hiện hãng chưa công bố giá bán của siêu xe điện U9 Xtreme. Yangwang U9 bản tiêu chuẩn có giá từ 236.000 USD khi ra mắt trong 2024.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)