BYD Yangwang U8L - SUV hybrid biết bơi

Phiên bản kéo dài của U8 có phạm vi hoạt động 1.160 km, có thể bơi, tăng tốc nhanh như xe thể thao, đi ngang như cua, quay tại chỗ.

Ngày 12/9, BYD ra mắt mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Yangwang U8L với mức giá 1,28 triệu nhân dân tệ (179.800 USD). Xe thuộc dòng hybrid hành trình mở rộng (EREV) với công suất 1.180 mã lực.

U8L dài 5,4 m và trang bị các công nghệ của BYD, bao gồm giải pháp hỗ trợ lái xe tiên tiến God’s Eye, công nghệ e4 (4 môtơ) và hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-P+. Chiếc SUV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.400 x 2.049 x 1.921 mm và chiều dài cơ sở 3.250 mm.

Sử dụng nền tảng e4 (Yisifang) của BYD, Yangwang U8L có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây, tức nhanh như mẫu xe hiệu suất cao BMW M5. Bán kính vòng quay tối thiểu 5,45 m. Hệ thống hỗ trợ kiểm soát ổn định lốp trong các tình huống nổ lốp ngay cả ở tốc độ cao, bên cạnh khả năng xoay vòng tại chỗ, đi ngang như cua, và nổi khẩn cấp trên mặt nước. Xe có tổng cộng 13 chế độ lái, bao gồm cả điều kiện tuyết, cát và ngập nước.

Hệ thống truyền động bao gồm động cơ 2.0, bộ pin Blade 55,53 kWh và 4 môtơ điện, tạo ra tổng công suất 1.180 mã lực và mô-men xoắn 1.520 Nm. Phạm vi hoạt động thuần điện là 200 km và phạm vi hoạt động toàn diện là 1.160 km. Dung tích bình xăng là 90 lít. Pin sạc nhanh 30%-80% chỉ trong 13,5 phút.

Giải pháp hỗ trợ lái xe tiên tiến God’s Eye A (DiPilot 600) của BYD, sử dụng ba lidar, 5 radar sóng milimet, 14 radar siêu âm và 18 camera để thực hiện khả năng lái tự động dựa trên định (NOA) tốc độ cao, NOA trong thành phố, hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ đỗ xe từ xa.

Đồng thời, hệ thống quan sát hồng ngoại có thể phát hiện các vật thể động ở khoảng cách lên tới 120 m và có khoảng cách phát hiện tối đa là 300 m trong điều kiện trời tối, sương mù, mưa và bụi.

Nội thất bố trí 6 chỗ kiểu 2+2+2. Thể tích cabin 5,3 m3, khoảng để chân tối đa ở hàng ghế thứ hai đạt 280 mm và thể tích khoang hành lý tối đa 1.115 lít. Ngoài ra, cửa kính thông minh có thể điều chỉnh độ che nắng dựa trên điều kiện ánh sáng môi trường.

Buồng lái trang bị hệ thống DiLink 300 của BYD, sử dụng chip điều khiển buồng lái 3nm. Màn hình điều khiển trung tâm OLED viền cong 12,8 inch, bảng điều khiển 23,6 inch, màn hình đa phương tiện bên ghế phụ và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD. Màn hình giải trí trên trần xe 21,4 inch cho hành khách phía sau.

Ghế không trọng lực hàng ghế thứ hai còn trang bị loa tựa đầu, chức năng massage 18 điểm, màn hình thông minh ở tay vịn, bệ tì chân, bàn nhỏ và sạc không dây.

Các cấu hình khác bao gồm 32 loa Dynaudio, cửa sổ trời toàn cảnh 1,7 m2, tủ lạnh, 13 cổng sạc và ổ cắm USB khắp nội thất, 14 túi khí và đèn viền nội thất 128 màu. BYD cũng tuyên bố độ ồn trong cabin không quá 64,6 dB ở tốc độ xe 120 km/h.

Mỹ Anh