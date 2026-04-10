BYD Yangwang U8L - SUV hạng sang đấu Maybach GLS 600

Trung QuốcMẫu SUV cỡ lớn phiên bản chỉ 4 chỗ sẽ ra mắt ngày 24/4 với mức giá trên 179.400 USD.

Phiên bản 4 chỗ của U8L được định vị là mẫu xe cao cấp nhất trong dòng sản phẩm Yangwang của BYD, tập trung vào nâng cấp trải nghiệm nội thất, các lợi ích độc quyền dành cho chủ sở hữu và các tùy chọn cá nhân hóa mở rộng.

Giá bán chưa được công bố, nhưng hãng cho biết sẽ có sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản 6 chỗ hiện nay. Giá khởi điểm của Yangwang U8L 2026 hiện là 1.300.000 nhân dân tệ (khoảng 179.400 USD), cho thấy phiên bản 4 chỗ sẽ cao hơn mức này.

Dòng U8L 2026, bao gồm cả bản 4 chỗ, trang bị pin BYD Blade thế hệ thứ hai và công nghệ sạc nhanh được nâng cấp. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh với thời gian sạc nhanh 5 phút và sạc đầy trong khoảng 9 phút trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong môi trường nhiệt độ thấp đến -30 độ C, thời gian sạc sẽ tăng thêm khoảng ba phút.

Yangwang U8L phiên bản 6 chỗ hiện nay. Ảnh: LWIH

Phiên bản U8L nâng cấp mang lại phạm vi hoạt động thuần điện theo đánh giá của CLTC là 230 km và phạm vi hoạt động kết hợp là 1.205 km.

Những con số này đưa mẫu xe vào phân khúc cao cấp của dòng SUV hạng sang có phạm vi hoạt động mở rộng tại Trung Quốc, nơi khả năng sử dụng đường dài vẫn là điểm bán hàng chủ chốt cùng với những cải tiến về tốc độ sạc.

U8L xây dựng trên cấu trúc khung gầm rời và là một phần trong nỗ lực của BYD nhằm hướng tới các giải pháp kỹ thuật cao cấp. Các thông tin công bố trước đó nhấn mạnh việc mẫu xe này sử dụng các khái niệm cấu trúc tiên tiến, bao gồm khung xe bằng nhôm đúc nguyên khối, để cải thiện độ cứng và an toàn.

Nền tảng này cũng hỗ trợ các tính năng như hệ thống nổi khẩn cấp, khả năng quay vòng tại chỗ, và hệ thống kiểm soát ổn định khi lốp bị thủng, được thực hiện nhờ hệ thống 4 môtơ và công nghệ điều khiển thân xe thủy lực. Trong đó, tính năng nổi khẩn cấp tự động kích hoạt trong vòng 5 giây khi đi vào vùng nước sâu cho phép chiếc SUV nổi trên mặt nước tối đa 30 phút và di chuyển với tốc độ 3 km/h.

U8L tiếp tục nhấn mạnh các yếu tố thiết kế với điểm nổi bật ở ngoại thất bao gồm cụm đèn pha đặc trưng và bộ vành đúc lớn 23 inch. Nội thất theo bố cục đối xứng và cung cấp không gian rộng rãi với thể tích khoảng 5,3 m3. Cấu hình 4 chỗ dự kiến ưu tiên hơn nữa không gian cho hành khách phía sau.

Việc Yangwang mở rộng sang phân khúc cao cấp hơn diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu Trung Quốc bắt đầu thâm nhập vào thị trường vốn trước đây do các nhà sản xuất ôtô nước ngoài thống trị.

Năm 2025, Yangwang U8L xếp thứ 15 trong số các xe sang tại Trung Quốc với 1.538 chiếc bán ra, trong khi phiên bản tiêu chuẩn U8 xếp thứ 16 với 1.112 chiếc. Cả hai mẫu xe này đều là những sản phẩm duy nhất của Trung Quốc lọt vào top 20, một danh sách chủ yếu do Porsche, Land Rover và Mercedes dẫn đầu.

Các xe có giá trên một triệu nhân dân tệ chiếm chưa đến 1% tổng doanh số ôtô dưới 9 chỗ, cho thấy phân khúc này vẫn còn là thị trường ngách nhưng có tầm quan trọng chiến lược.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)