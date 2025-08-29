BYD xuất khẩu ôtô từ Thái Lan để tránh thuế EU

BYD bắt đầu xuất khẩu xe sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu, với hơn 900 chiếc Dolphin đến Đức, Bỉ và Anh.

Ngày 25/8, lô Dolphin đầu tiên rời Thái Lan trên tàu riêng của BYD mang tên BYD Zhengzhou. Đây là lần đầu tiên Zhengzhou khởi hành từ Thái Lan đến châu Âu.

Nhà máy CKD tại Rayong, bắt đầu hoạt động vào tháng 7/2024, là nhà máy ôtô con đầu tiên hoàn toàn thuộc sở hữu của BYD ngoài Trung Quốc. Với công suất hàng năm 150.000 xe, cơ sở này phục vụ cả thị trường nội địa Thái Lan và xuất khẩu quốc tế.

Vào tháng 7, nhà máy Thái Lan đạt cột mốc giao 90.000 xe, một năm sau khi đi vào hoạt động.

Xe điện BYD Dolphin đang lên tàu từ cảng Thái Lan để đến châu Âu. Ảnh: Amarin TV

"Sau khi bàn giao chiếc xe điện thứ 90.000 vào tháng 7, chúng tôi một lần nữa đạt được bước đột phá. Việc xuất khẩu mẫu xe Dolphin do Thái Lan sản xuất sang châu Âu lần đầu tiên không chỉ là một bước tiến nữa trong chiến lược toàn cầu hóa của BYD mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu", ông Ke Yubin, Tổng giám đốc BYD Thái Lan, cho biết.

Xe điện sản xuất tại Trung Quốc phải đối mặt với thuế chống trợ cấp do Liên minh châu Âu áp đặt vào 2024. Do BYD đang hợp tác với cuộc điều tra, họ phải chịu mức thuế bổ sung thấp hơn là 20,7% ngoài mức thuế nhập khẩu 10% hiện hành.

BYD đã bán được 545.003 xe điện ra nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2025, tăng 133,5% so với cùng kỳ 2024.

Lô xe BYD Dolphin trong tàu vận chuyển đi châu Âu. Ảnh: BYD

Theo dữ liệu được theo dõi bởi China EV DataTracker, BYD bán được tổng cộng 2.458.914 xe con trên toàn cầu trong cùng kỳ, tăng 26,2% so với 2024. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại khi trong tháng 7, hãng chỉ bán được 341.030 xe con, chỉ tăng 0,1% và là mức tăng trưởng thấp nhất theo năm trong 1,5 năm qua.

BYD Zhengzhou là một trong 7 tàu chở ôtô tự đóng nhằm hỗ trợ hoạt động xuất khẩu toàn cầu đang phát triển nhanh chóng của BYD. Bảy tàu này được đặt tên theo các thành phố có nhà máy của BYD.

Điểm đặc biệt của tàu là hệ thống nhiên liệu kép thân thiện với môi trường, giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời trang bị máy phát điện để tăng hiệu suất di chuyển. BYD dự kiến tăng đội tàu lên 8 tàu vào năm 2026. Tàu BYD Zhengzhou có sức chứa 7.000-7.500 xe.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, Amarin TV)