BYD và gà rán KFC kết hợp "sạc xe và sạc người trong 9 phút'

Hệ thống đồng bộ hóa sẽ tự động kích hoạt lời nhắc nhận đồ ăn đã đặt trước khi xe gần đến nhà hàng, nơi có hạ tầng sạc nhanh.

BYD và KFC Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 8/4 tại trụ sở chính của BYD ở Thâm Quyến, nhằm mục đích tích hợp dịch vụ lái xe mua hàng của KFC vào hệ sinh thái di động hiện đại của BYD, tập trung vào đặt hàng trong xe và cơ sở hạ tầng sạc nhanh tại các địa điểm nhà hàng. Cả hai bên đang nỗ lực tạo ra kịch bản "nạp nhiên liệu một lần dừng cho người và xe chỉ trong 9 phút".

Theo thỏa thuận, BYD sẽ giới thiệu chức năng đặt hàng thông minh qua ôtô của KFC trên mẫu Fang Cheng Bao Ti7, với kế hoạch dần mở rộng sang các mẫu xe phổ thông hơn trong toàn tập đoàn. Người dùng có thể hoàn tất việc chọn món ăn, thanh toán và đặt chỗ nhận hàng thông qua lệnh thoại khi đang lái xe.

Hệ thống trong xe cũng sẽ cho phép đồng bộ hóa giữa lộ trình lái xe và quy trình nhận đồ ăn: khi xe đến gần nhà hàng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lời nhắc nhận hàng, mang đến trải nghiệm không cần chờ đợi.

Khách hàng đi xe BYD có thể tranh thủ đặt đồ ăn trong thời gian sạc nhanh. Ảnh: BYD

Sự hợp tác này sẽ tích hợp công nghệ sạc nhanh của BYD vào một số địa điểm bán hàng mà người mua không phải xuống xe của KFC trên toàn quốc. Khi người dùng đến các nhà hàng, họ có thể cắm sạc trong khi nhận đồ ăn. Với pin Blade thế hệ thứ hai của BYD và công nghệ sạc nhanh, xe có thể sạc 10%-97% chỉ trong 9 phút - xấp xỉ thời gian cần thiết cho một bữa ăn nhanh.

BYD đã xây dựng hơn 5.000 trạm sạc nhanh trên toàn quốc. Đầu tháng 4, hãng vừa khai trương trạm sạc nhanh mới nhất tại trạm dịch vụ đường cao tốc ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, với mạng lưới đã có mặt tại 297 thành phố trên khắp Trung Quốc.

Cột mốc triển khai này diễn ra sau quá trình xây dựng tốc độ, trong đó các trạm sạc nhanh của BYD mở rộng nhanh chóng vào cuối tháng 3, được thúc đẩy bởi mục tiêu mà công ty tuyên bố là thiết lập 20.000 trạm sạc nhanh trên toàn quốc vào cuối năm 2026, trong đó có khoảng 18.000 trạm thương mại được xây dựng với sự hợp tác của các nhà điều hành mạng lưới sạc địa phương.

2.000 trạm còn lại sẽ là các trạm sạc nhanh trên đường cao tốc. BYD dự kiến triển khai trung bình mỗi 100 km có một trạm dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)