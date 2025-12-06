BYD Sealion 6 bán tại Nhật Bản, đấu Toyota RAV4

Mẫu Sealion 6 của BYD trở thành crossover hybrid cắm sạc rẻ nhất tại Nhật Bản với giá từ 25.600 USD.

Sự kiện ra mắt vào ngày 1/12 đánh dấu sản phẩm hybrid cắm sạc đầu tiên của BYD Nhật Bản, sau khi công ty lần đầu tiên gia nhập thị trường Nhật Bản vào năm 2023 với 4 mẫu xe điện.

Sealion 6 là mẫu crossover hybrid cắm sạc bán chạy hàng đầu trên toàn thế giới, chiếm khoảng 30% doanh số xe PHEV trong 10 tháng đầu năm. Trong danh mục sản phẩm của BYD, mẫu xe này dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Tại châu Âu, xe bán ra với tên gọi Seal U và là xe hybrid cắm sạc bán chạy nhất trong tháng 6. BYD cũng đang thúc đẩy doanh số PHEV tại Đông Nam Á.

SUV hybrid sạc điện BYD Sealion 6 ra mắt tại Nhật Bản. Ảnh: Bez LH

Tại Nhật Bản, Sealion 6 cạnh tranh với cả SUV hybrid và hybrid cắm sạc. Mẫu xe Trung Quốc có giá nhỉnh hơn một chút so với Toyota Prius PHEV tiêu chuẩn (3.847.300 yen/24.800 USD), nhưng lại thấp hơn đáng kể so với Toyota Harrier (5.047.300 yen/32.500 USD), Mitsubishi Outlander PHEV (5.294.300 yen/34.100 USD) và Toyota RAV4 PHEV (5.660.000 yen/36.400 USD). Mức giá này phản ánh chiến lược của BYD nhắm đến những khách hàng ưa chuộng xe hybrid, một phân khúc mà việc áp dụng xe điện hoàn toàn còn hạn chế do cơ sở hạ tầng sạc chưa đầy đủ.

Chiếc SUV di chuyển khoảng 100 km chỉ bằng điện khi sử dụng trong đô thị. Động cơ xăng cũng có sẵn cho những chuyến đi dài hơn. Mức tiêu thụ nhiên liệu được đánh giá ở mức khoảng 4,46 lít/100 km, cao hơn so với các mẫu SUV hybrid tương đương. Xe trang bị ba radar sóng milimet và camera độ phân giải cao cho các chức năng hỗ trợ người lái.

BYD cho biết Sealion 6 đã được điều chỉnh cho thị trường Nhật Bản, với sự thoải mái cho hàng ghế sau được cải thiện và giảm thiểu độ rung, dựa trên phản hồi của người dùng địa phương. Vành xe màu đen được bổ sung để giải quyết các lo ngại về bụi bẩn. BYD Nhật Bản có kế hoạch mở rộng dòng xe năng lượng mới với các mẫu xe hybrid cắm sạc bổ sung trong tương lai.

Theo Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Nhật Bản, BYD bán được 3.298 xe trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 64% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, doanh số vẫn thấp hơn so với các thương hiệu nhập khẩu hàng đầu như Mercedes (41.684 xe) và Tesla (khoảng 9.100 xe). Hiệu suất của Sealion 6 tại Nhật Bản sẽ được theo dõi chặt chẽ như một thước đo tiềm năng tăng trưởng của BYD trong phân khúc xe hybrid cắm sạc.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)