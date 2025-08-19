BYD mở đường chạy địa hình dành riêng cho xe điện

Trung QuốcBYD mở đường đua mới tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, với đủ địa hình từ đường thẳng đến khúc cua, đường sa mạc và ngập nước.

BYD mở đường đua địa hình dành riêng cho xe điện Video: BYD

Đây là đường đua thứ hai của BYD, sau đường đua tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, và chính thức đi vào hoạt động ngày 14/8. Đường đua có chiều dài 1.758 m với 9 khúc cua và một đoạn thẳng 550 m cho phép tăng tốc lên tốc độ tối đa trên 220 km/h.

Khác với các đường đua truyền thống chỉ có một thiết kế vòng đua duy nhất, BYD tích hợp nhiều đặc điểm địa hình đa dạng tại cơ sở này, bao gồm 8 khu vực trải nghiệm, từ cồn cát trong nhà, hồ nước, công viên địa hình hay khu cắm trại.

Đường đua còn có khu vực đa chức năng rộng 15.300 m2 cung cấp trải nghiệm lái zig zag, đỗ xe thông minh, phanh khẩn cấp tự động, và thử nghiệm tránh chướng ngại vật.

Với độ cao 29,6 m và độ dốc 28 độ, cồn cát trong nhà được Kỷ lục Guinness Thế giới chứng nhận là nơi leo cồn cát cao nhất và lớn nhất để thử nghiệm xe hơi, được xây dựng bằng 6.200 tấn cát mô phỏng thành phần hạt của sa mạc Alxa.

Khu vực ngập nước dài 70 m được thiết kế riêng cho mẫu Yangwang U8. Khu vực Kick-Plate mô phỏng điều kiện đường băng với bề mặt xi măng ướt và được đánh bóng. Sử dụng các tấm hút di động để mô phỏng tình trạng mất kiểm soát, đường đua cho phép người lái trải nghiệm các tình huống khẩn cấp trong môi trường được kiểm soát.

BYD và Liên đoàn Ôtô và Môtô thể thao Trung Quốc cùng nhau khởi động "Kế hoạch đường đua Mới", nhằm mục đích mang đến cho hàng triệu người cơ hội trải nghiệm lái xe đường đua, góp phần xây dựng văn hóa xe hơi tại Trung Quốc. Gói trải nghiệm 60 phút có giá 599 nhân dân tệ (83 USD).

Ngoài hai trường đua Hợp Phì và Trịnh Châu, BYD dự kiến mở thêm một trường đua nữa tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, vào đầu năm 2026. Hãng cho biết sẽ xây dựng một khu vực địa hình núi tự nhiên tại miền đông Trung Quốc, với diện tích 1,33 km2 ở độ cao 500 m.

Mỹ Anh (theo CnEVPost)