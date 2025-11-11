BYD M9 - đối thủ Volkswagen Viloran có giá từ 1,999 tỷ đồng

Mẫu MPV đầu bảng của BYD sở hữu hàng ghế giữa hạng thương gia, hệ truyền động 1.5 hybrid sạc ngoài, tầm di chuyển thuần điện 95-170 km.

Hôm 10/11, BYD Việt Nam giới thiệu M9, chiếc MPV cỡ lớn nhập khẩu Trung Quốc. Xe bán ra hai phiên bản, gồm Advanced giá 1,999 tỷ đồng và Premium giá 2,388 tỷ đồng.

BYD M9 là mẫu MPV thứ hai của hãng xe Trung Quốc tại thị trường Việt sau M6 cỡ trung. M9 đồng thời bổ sung thêm lựa chọn thứ 3 về xe hybrid sạc ngoài (PHEV) cho BYD bên cạnh Seal 5 và Sealion 6.

Với kích thước tổng thể 5.145 x 1.970 x 1.805 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 3.045 mm, M9 định vị ở phân khúc MPV cỡ lớn, nơi có các đối thủ như Volkswagen Viloran (2,099-2,288 tỷ đồng), GAC M8 (1,699-2,199 tỷ đồng).

Mẫu xe được phân phối bởi Trường Hải (Thaco) là Kia Carnival (1,299-1,589 tỷ đồng) cũng có trục cơ sở hơn 3 m. Nhưng với giá khởi điểm từ khoảng 2 tỷ đồng, M9 định vị cao cấp hơn nhiều mẫu xe Hàn và hướng đến cạnh tranh các mẫu cùng nhập Trung Quốc là Viloran, M8. Phân khúc này còn có chiếc Toyota Alphard giá hơn 4,5 tỷ đồng, tách biệt các đối thủ và thiết lập một nhóm khách hàng riêng biệt.

M9 khác hẳn BYD M6, thiết kế vuông vức hơn thay vì kiểu mềm mại như đàn em. Mặt ca-lăng tràn viền với các tấm ốp mạ crôm theo chiều ngang nối liền đèn pha LED. Cửa sau dạng trượt đúng chất MPV truyền thống, điều khiển cảm ứng (từ bên ngoài), còn M6 mở ngang. Cốp cũng mở bằng thao tác chạm cảm ứng, nhớ vị trí chiều cao.

Xe sử dụng các mảng ốp crôm ở lưới tản nhiệt, viền khung cửa phía trên hay bên hông để tạo điểm nhấn cao cấp. Cả hai phiên bản BYD M9 đều lắp la-zăng 18 inch, treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau. Bản cao nhất có hệ thống giảm chấn thông minh mà hãng gọi là DiSus-C.

Giống như các mẫu MPV cỡ lớn, điểm nhấn của M9 cũng là lượng tiện nghi ngập tràn ở nội thất tương đương vài trang giấy A4. Những tiêu chuẩn trên xe như ghế da tổng hợp kèm đục lỗ thông hơi (hàng ghế trước), cửa sổ trời, màn hình giải trí 15,6 inch, đồng hồ tốc độ LCD 12,3 inch, đèn trang trí nội thất... Xe có tính năng điều khiển các chức năng bên trong xe bằng giọng nói tiếng Việt. Hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 và tạo ion âm.

Ở bản Premium, các trang bị tối tân như khoang hạng nhất trên máy bay với ghế massage 10 điểm, bệ để chân, tủ lạnh riêng, bàn làm việc, đèn đọc sách... Xe lắp nút chỉnh điện "Boss" để gập phẳng ghế phụ phía trước, tạo thành giường nghỉ cho người ngồi hàng ghế thứ hai, chức năng hiếm có trong phân khúc.

BYD M9 trang bị hệ thống hybrid, kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm và môtơ mạnh 268 mã lực, sức kéo 315 Nm. Hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

Bộ pin Blade Battery có dung lượng 20,4 kWh trên bản Advanced, tầm hoạt động thuần điện của xe đạt 95 km. Bản Premium có dung lượng pin 36,6 kWh, tầm hoạt động 170 km.

Giống như các đối thủ, công nghệ an toàn trên M9 cũng rất phong phú. Các tính năng tiêu chuẩn như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật, camera 360 độ với tính năng soi gầm. Bản cao cấp nhất có thêm nhiều công nghệ như kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn...

Với lượng tiện nghi và công nghệ sở hữu, BYD M9 có thể cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ. Nhưng giá bán của xe cũng thuộc hàng đắt nhất phân khúc, khoảng giao động 2 tỷ đồng. Volkswagen Viloran đang là mẫu xe bán chạy nhất nhóm này với doanh số lũy kế khoảng 4.000 chiếc tính từ cuối 2023, riêng 2024 gần 2.000 chiếc.

Thành Nhạn