BYD lần đầu chiếm ngôi vua xe điện của Tesla

Doanh số xe chạy pin của BYD tăng 28% trong 2025, đạt 2,26 triệu xe, trong khi Tesla giảm 8% xuống còn 1,64 triệu xe.

Hãng sản xuất ôtô khổng lồ BYD của Trung Quốc soán ngôi Tesla để trở thành nhà bán xe điện lớn nhất thế giới tính trong 2025. Cột mốc này đánh dấu sự trỗi dậy phi thường của BYD, một công ty mà CEO Elon Musk của Tesla từng coi thường bằng cách cười nhạo sản phẩm của họ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg năm 2011.

Trong một tuyên bố được công bố hôm 1/1, BYD cho biết doanh số xe chạy pin của họ tăng gần 28% lên 2,26 triệu chiếc.

BYD Seal tại Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Một ngày sau, Tesla cho biết đã giao 1,64 triệu xe trong 2025, phù hợp với dự tính là 1,6 triệu xe được giao. Con số này giảm khoảng 8% so với 2024, đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp của hãng xe điện Mỹ.

Số lượng xe giao trong quý IV/2025 thấp hơn khoảng 16% so với cùng kỳ 2024, khi công ty xe điện của Musk báo cáo 495.570 xe được giao.

Tesla đã trải qua một năm đầy thăng trầm. Cổ phiếu của công ty sụt giảm mạnh trong quý đầu tiên năm 2025 do sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, và những ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín từ những phát ngôn chính trị gây tranh cãi của Musk.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng mạnh trở lại trong những tuần gần đây, đạt mức cao kỷ lục 489,88 USD vào tháng trước, sau khi Musk cho biết công ty đã thử nghiệm xe tự lái ở Austin, Texas, mà không có người ngồi bên trong, gần 6 tháng sau khi khởi động chương trình thí điểm với người lái an toàn.

Về mặt tích cực, nhà sản xuất ôtô này tiết lộ một diễn biến khả quan, đó là việc triển khai kỷ lục 14,2 GWh sản phẩm lưu trữ năng lượng trong quý IV. Điều này nâng tổng số sản phẩm lưu trữ năng lượng cả năm lên 46,7 GWh, tăng đáng kể so với 31,4 GWh được triển khai vào năm 2024.

Trong khi đó, BYD đã đạt doanh số kết hợp là 4.537.356 xe vào năm 2025, bao gồm cả doanh số các loại xe hybrid cắm điện và xe buýt.

Mỹ Anh (theo CNBC)