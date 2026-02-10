BYD kiện chính phủ Mỹ vì thuế quan ngăn xe nhập khẩu

Bốn công ty con có trụ sở tại Mỹ của BYD đã đệ đơn kiện chính phủ liên bang tại Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT).

Đơn kiện nhằm phản đối một loạt sắc lệnh về thuế quan được thực thi theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) để áp thuế. CIT công bố thông tin về vụ kiện vào ngày 2/2.

Theo các tài liệu tòa án mà tạp chí Caijing của Trung Quốc thu được, các nguyên đơn là 4 thực thể hoạt động cốt lõi của BYD tại Bắc Mỹ: BYD America LLC (chịu trách nhiệm phân phối và dịch vụ tại Bắc Mỹ), BYD Coach & Bus LLC (sản xuất xe điện thương mại), BYD Energy LLC (hoạt động sản xuất pin) và BYD Motors LLC (nhập khẩu và bán hàng). Các bị đơn bao gồm chính phủ liên bang Mỹ và các quan chức chủ chốt từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và Bộ Tài chính Mỹ.

Vụ kiện thách thức 9 sắc lệnh và các sửa đổi được ban hành kể từ tháng 2/2025.

Trụ sở của một trong số 4 công ty con của BYD tại California, Mỹ. Ảnh: BYD

BYD yêu cầu tòa án phán quyết rằng các bị cáo thiếu thẩm quyền theo luật định để áp thuế theo khuôn khổ IEEPA và tuyên bố tất cả các lệnh áp thuế là vô hiệu vì vượt quá thẩm quyền. Công ty này tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc thực hiện các biện pháp này và cứu trợ kinh tế, bao gồm hoàn trả tất cả các khoản thuế IEEPA đã thu từ các nguyên đơn, cộng với tiền lãi và chi phí kiện tụng hợp lý.

Vụ kiện này là một phần của làn sóng kiện tụng lớn trong luật thương mại Mỹ, với hàng nghìn nhà nhập khẩu đã đệ đơn kiện tương tự kể từ năm 2025 để thách thức thẩm quyền pháp lý của chính quyền trong việc áp thuế bằng cách sử dụng IEEPA.

Một vụ kiện do một nhà nhập khẩu rượu vang nhỏ ở New York, V.O.S. Selections, đệ trình vào tháng 4/2025 đã giành được phán quyết thuận lợi tại cả CIT và tòa phúc thẩm liên bang, trong đó phán quyết rằng Tổng thống thiếu thẩm quyền áp thuế theo IEEPA. Chính phủ đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nơi đã nghe các lập luận vào ngày 5/11/2025, và dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào nửa đầu năm 2026.

Để tránh những phán quyết không nhất quán và tiết kiệm nguồn lực tư pháp, CIT đã ban hành lệnh tạm dừng đối với hàng nghìn vụ án tương tự trên toàn quốc, bao gồm cả vụ của BYD. Tất cả các vụ án đều đang bị tạm dừng thủ tục chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao trong vụ án V.O.S.

Theo Caijing, bất chấp việc tạm dừng thủ tục này, vụ kiện của BYD phục vụ các mục đích chiến lược quan trọng. Nó bảo vệ quyền của công ty trong việc tìm kiếm các biện pháp khắc phục đối với hàng nhập khẩu đã được thông quan hoặc sắp được thông quan, và mở rộng phạm vi vượt ra ngoài các sắc lệnh hành pháp được đề cập trong vụ án V.O.S.

Hoạt động của BYD tại Mỹ chủ yếu tập trung vào xe thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2013, công ty vận hành một nhà máy sản xuất tại Lancaster, California - một trong những nhà máy sản xuất xe buýt điện lớn nhất Bắc Mỹ với công suất hàng năm khoảng 1.500 xe và sử dụng hơn 750 công nhân địa phương. Hiện hoạt động kinh doanh chính của BYD tại Mỹ liên quan đến xe buýt điện và hệ thống lưu trữ năng lượng cho các dự án vận tải công cộng và tiện ích, với doanh thu hàng năm tại Bắc Mỹ ước tính 500 triệu đến 1 tỷ USD.

Một phán quyết thuận lợi có thể tạo ra những cơ hội đột phá cho hoạt động kinh doanh xe con của BYD tại Mỹ và các nước láng giềng. Năm 2025, Mexico trở thành thị trường nước ngoài quan trọng nhất của BYD, với xuất khẩu vượt quá 120.000 xe.

Nếu BYD thắng kiện, các sản phẩm từ nhà máy ở Brazil của hãng có thể vào thị trường Mỹ với mức thuế dưới 15%, và dự án nhà máy ở Mexico đã bị đình chỉ trước đó có thể được tạo điều kiện cho sự hồi sinh tiềm năng.

Mỹ Anh