BYD giảm doanh số lần đầu tiên từ 2020

Doanh số quý III của BYD giảm lần đầu tiên kể từ 2020 trong khi các đối thủ cạnh tranh chính đều tăng.

Doanh số của BYD giảm 5,9% xuống còn 393.060 xe trong tháng 9, so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này diễn ra sau hai tháng trì trệ, trong đó doanh số gần như không đổi trong tháng 7 và tháng 8, theo dữ liệu được theo dõi bởi China EV DataTracker.

BYD đang gặp khó khăn tại thị trường nội địa Trung Quốc, nơi cuộc chiến giá cả đã chạm đáy, và hầu hết các nhà sản xuất ôtô không thể tiếp tục giảm mà không phải đối mặt với những thách thức dài hạn. Doanh số của thương hiệu BYD đã giảm trung bình 20% trong ba tháng qua tại Trung Quốc.

Một yếu tố quan trọng khác là sự sụt giảm doanh số PHEV (xe hybrid cắm sạc) của BYD. Trong tháng 9, doanh số PHEV giảm 25,6% xuống còn 188.010 xe, và đã giảm trong 6 tháng liên tiếp.

Xe điện BYD Sealion 06 EV. Ảnh: BYD

Có ba yếu tố giúp BYD không bị sụt giảm mạnh hơn: ba thương hiệu con mới, doanh số BEV (xe điện) và doanh số ở nước ngoài.

Thương hiệu con Fang Cheng Bao tăng trưởng 345% lên 24.121 xe, trong khi thương hiệu cao cấp Denza tăng 20,5% lên 12.407 xe, và thương hiệu Yangwang tăng 145% lên 758 xe trong tháng 9 so với cùng kỳ 2024.

BYD cũng bán được 71.256 xe ra nước ngoài trong tháng 9, tăng 115,8% so với cùng kỳ 2024. Đầu tuần này, BYD đã hoàn thành đội tàu xuất khẩu khổng lồ, bao gồm 8 tàu chở ôtô cỡ lớn với tổng công suất vận chuyển hàng năm là một triệu xe. Chiếc cuối cùng, đã đi vào hoạt động vào đầu tuần này, có tên BYD Jinan.

Trong quý III, tập đoàn BYD bán được 1.105.591 xe trên toàn cầu, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý giảm đầu tiên kể từ năm 2020.

Nhà sản xuất ôtô có trụ sở tại Thâm Quyến xuất khẩu 232.806 xe trong Quý 3, tăng 146,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số PHEV giảm 23,7%, đạt 523.069 xe, trong khi doanh số xe điện tăng 31,4%, đạt 582.522 xe.

Điều này diễn ra vào thời điểm nhiều công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc đang đạt doanh số kỷ lục. Ví dụ, Leapmotor vượt qua mốc 60.000 xe bán ra hàng tháng lần đầu tiên, tăng gấp đôi so với 2024. Trong khi đó, Nio, Xiaomi và Xpeng đang đạt mức cao nhất vào tháng 9.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của BYD, Geely, bán được 442.672 xe điện hóa (BEV và PHEV) trong quý III, tăng 96,2%, chủ yếu nhờ thương hiệu Galaxy.

Sự suy giảm này càng củng cố thêm những dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên mở rộng kỷ lục của BYD, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ của chính phủ đối với việc áp dụng xe điện, có thể sắp kết thúc. BYD đã cắt giảm mục tiêu doanh số trong năm nay tới 16%, xuống còn 4,6 triệu xe.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, Reuters)