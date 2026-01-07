BYD dừng bán Sealion 6 tại Trung Quốc

Hãng xe Trung Quốc bỏ Sealion 6, còn có tên Song Plus, khỏi dòng sản phẩm nội địa nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh ở thị trường nước ngoài.

Mẫu SUV cỡ trung của BYD, Sealion 6, không còn xuất hiện trên trang thông tin dành riêng cho dòng sản phẩm Ocean Network. Sealion 06 được chọn làm mẫu xe kế nhiệm tại Trung Quốc.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2020, Sealion 6/Song Plus đã trở thành sản phẩm chủ đạo trong dòng SUV của BYD. Tại Trung Quốc, mẫu xe này đạt doanh số 400.920 chiếc trong năm 2025. Trên toàn cầu, tổng doanh số vượt quá 1,5 triệu chiếc tính đến tháng 10/2025, phản ánh sự phổ biến bền vững trên cả thị trường nội địa và quốc tế, theo CarNewsChina.

Hiệu suất xuất khẩu của Sealion 6 diễn ra trong bối cảnh chuyển dịch rộng hơn trong doanh số toàn cầu của BYD. Năm 2025, hãng bán được khoảng 4,55 triệu xe trên toàn thế giới, trong đó lần đầu tiên có hơn 1 triệu chiếc bán ở nước ngoài. Doanh số ở nước ngoài trong tháng 12/2025 đạt khoảng 133.000 chiếc, tăng 145% so với cùng kỳ 2024, cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của BYD vào thị trường quốc tế ngay cả khi tăng trưởng trong nước chậm lại.

BYD Sealion 6, hay Song Plus, tại Trung Quốc. Ảnh: BYD

Việc bán hàng trong nước đã kết thúc, nhưng Sealion 6 vẫn tiếp tục được sản xuất và bán tại các thị trường nước ngoài. Nhà máy của BYD tại Thái Lan sản xuất hơn 70.000 chiếc Sealion 6, phản ánh cả nhu cầu trong nước và năng lực xuất khẩu.

Tại châu Âu và châu Á, Sealion 6 cũng bán tốt. Doanh số tích lũy tháng 11/2025 tại Đức vượt quá 11.818 chiếc, và doanh số hàng tháng tại Vương quốc Anh vượt 5.000 chiếc. Tại Nhật Bản, mẫu xe này được định vị ở phân khúc giá cao hơn, cho thấy sự chấp nhận tại một thị trường đã bão hòa. Tại thị trường nước ngoài, phiên bản hybrid cắm điện của Song Plus được bán ra với tên gọi Sealion 6 hoặc Seal U DM-i.

Việc ngừng sản xuất mẫu xe này tại thị trường nội địa là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc sản phẩm SUV rộng hơn của BYD đối với dòng Ocean. Sealion 06 sẽ tiếp tục phục vụ người mua trong nước với thiết kế ngoại thất được cập nhật, định vị sản phẩm được điều chỉnh và công nghệ nền tảng mới hơn.

Ở Việt Nam, BYD Sealion 6 được giới thiệu từ tháng 4/2025 và là mẫu SUV cỡ C PHEV đầu tiên của BYD trên thị trường, được đánh giá cạnh tranh ở phân khúc này so với xe Nhật/Hàn nhờ công nghệ DM-i tiết kiệm nhiên liệu và trang bị hiện đại.

Việc BYD dừng bán Sealion 6 tại Trung Quốc không đồng nghĩa với việc ngừng bán ở Việt Nam vì ở Việt Nam, mẫu xe này vẫn được nhập khẩu từ nhà máy tại Thái Lan và không phụ thuộc vào thị trường nội địa Trung Quốc.

Đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn khi BYD ngày càng phụ thuộc vào thị trường nước ngoài để bù đắp cho mức tăng trưởng chậm lại trong nước. Theo Reuters, BYD ghi nhận doanh số ở nước ngoài tăng mạnh (hơn 150 %) và đặt mục tiêu tăng trưởng quốc tế trong năm 2026.

Sealion 6 đại diện cho một trong những sản phẩm thành công giúp BYD thâm nhập thị trường châu Âu, Đông Nam Á, Nhật Bản, nên duy trì việc kinh doanh toàn cầu giúp hãng tiếp tục mở rộng nhận diện thương hiệu.

Mỹ Anh