BYD Dolphin 2026 ra mắt, rẻ hơn gần 100 triệu đồng

Mẫu hatchback cỡ B thuần điện của BYD nâng cấp nhẹ ngoại thất, dung lượng pin lớn hơn, thêm nhiều trang bị, giá 569 triệu đồng.

Ngày 20/4, BYD Việt Nam ra mắt bản nâng cấp của Dolphin, chuyển từ nhập Trung Quốc sang nhập Thái Lan. Xe cũng chỉ có một phiên bản tương tự thế hệ trước, giá 569 triệu đồng. Với 1.000 khách đầu tiên mua xe, giá ưu đãi là 499 triệu đồng.

BYD Dolphin 2026 giữ nguyên kích thước trục cơ sở, chiều rộng và cao, riêng chiều dài tăng thêm 165 mm. Thiết kế của xe thay đổi nhẹ, chủ yếu ở thiết kế cản trước và sau phong cách thể thao hơn. Xe vẫn đi kèm lốp 16 inch, treo trước MacPherson và sau là dầm xoắn.

Nội thất xe cũng giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết. Khoang lái vẫn sở hữu màn hình giải trí kích thước 12,8 inch cảm ứng, lớn nhất phân khúc, có khả năng xoay 90 độ theo chiều dọc hoặc ngang.

Nâng cấp tập trung vào tiện nghi khi xe có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ 4 hướng. Ở đời trước, các ghế đều chỉnh cơ. Hãng bổ sung cổng sạc type C, bệ tì tay, đèn nội thất cho hàng ghế thứ hai. Đuôi xe có thêm cần gạt mưa. Dung tích cốp dung tích 345 lít, tăng lên 1.310 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Môtơ trên Dolphin 2026 giữ nguyên như bản tiền nhiệm, đặt ở cầu trước, công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm. Dung lượng pin tăng từ 44,9 kWh lên 50,25 kWh, tầm hoạt động tăng thêm 30 km, lên 435 km.

Hệ thống an toàn của BYD Dolphin 2026 bổ sung thêm tính năng cảm biến áp suất lốp, cảm biến va chạm phía trước.

Giá bán 569 triệu đồng của Dolphin 2026 nhập Thái Lan thấp hơn 90 triệu đồng so với đời cũ nhập Trung Quốc. Thuế nhập khẩu thấp hơn là một trong những nguyên nhân giúp giá bán Dolphin dễ tiếp cận hơn.

Dolphin định vị ở phân khúc hatchback cỡ B, nơi nhiều mẫu xe chạy xăng đã ngưng bán vài năm trở lại đây do nhu cầu thấp, xu hướng ưa chuộng xe gầm cao lên ngôi. Dolphin cạnh tranh các đối thủ thuần điện từ các hãng đồng hương như Geely EX2 (459-499 triệu đồng), Dongfeng Box (499-629 triệu đồng) hay xe xăng như Suzuki Swift (569-577 triệu đồng).

Thành Nhạn