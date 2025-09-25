BYD 'cướp' đại lý của xe châu Âu

Một số đại lý bán xe thuộc các thương hiệu của Stellantis đăng ký bán xe của BYD khi hãng Trung Quốc mở rộng kênh phân phối tại Đức.

BYD đang nhanh chóng mở rộng mạng lưới bán hàng tại Đức. Trong số đó, có nhiều đối tác cung cấp sản phẩm thuộc các thương hiệu của Stellantis.

Trong xu hướng này, có cả hai cựu nhân viên của Stellantis. Họ hiện là giám đốc điều hành khu vực châu Âu của BYD, Maria Grazia Davino và giám đốc điều hành BYD Đức, Lars Bialkowski.

Mặc dù việc thay đổi công việc là bình thường và khá thường xuyên, nhật báo Automobilwoche đưa tin rằng một số đại lý Stellantis tại Đức đã đăng ký bán xe BYD. Điều này được cho là "gây ra sự phẫn nộ ở Russelsheim", nơi đặt trụ sở chính của Opel.

Xe trưng bày tại một đại lý của BYD ở Đức. Ảnh: BYD

Mặc dù có những phản ứng tiêu cực, Davino vẫn nói rằng "Lars Bialkowski và tôi không gọi điện cho các đại lý mà chúng tôi quen biết trước đó". Thay vào đó, bà chọn các đại lý vì "họ nhìn thấy tiềm năng của BYD".

Bialkowski cho biết thêm rằng việc các đại lý liên hệ là một "động thái rất tự nhiên" vì thương hiệu Trung Quốc này mang lại nhiều dư địa để phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều tiền và đây chắc chắn là điều mà các đại lý quan tâm.

BYD chỉ bán được chưa đến 8.600 xe tại Đức tính đến tháng 8, nhưng thương hiệu này đang mở rộng nhanh chóng. Như Davino giải thích, hãng chỉ có 26 đại lý cho đến vài tuần trước. Con số hiện đã tăng lên "hơn 50" và BYD đang nhắm mục tiêu đạt 120 vào cuối năm nay.

Đó là một mức tăng trưởng đáng kể, nhưng BYD đang lên kế hoạch cho mức lớn hơn nữa vào năm 2026. Cụ thể, hãng đặt mục tiêu có 300 đại lý vào năm tới, như Bialkowski cho biết, là số lượng đại lý tối thiểu mà họ cần để chiếm được thị phần đáng kể.

Tuy nhiên, các vấn đề đã bắt đầu nhen nhóm và một đại lý đã nói rằng "mạng lưới của BYD đang phát triển quá nhanh" và không bền vững. Automobilwoche cũng lưu ý rằng chỉ có 12% số xe đăng ký là từ khách hàng cá nhân, ngụ ý rằng nhiều xe đến từ các đơn vị như công ty cho thuê xe.

Mặc dù vậy, Davino cho biết "nhu cầu lớn hơn nhiều so với khả năng xử lý của chúng tôi". Bialkowski thêm rằng họ đang đặt mục tiêu bán 50.000 xe tại Đức càng sớm càng tốt.

Mỹ Anh