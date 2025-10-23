BYD bán kei car điện tại Nhật Bản

Mẫu xe điện mini phát triển riêng cho thị trường Nhật Bản, trình làng tại triển lãm xe Tokyo vào cuối tháng 10.

Hãng xe Trung Quốc BYD hé lộ về chiếc K-Car EV trên một trang tin tức tiếng Nhật. Đây là lần đầu tiên BYD tham gia vào thị trường xe đô thị cỡ nhỏ như K-Car.

Mẫu K-Car điện của BYD lộ diện. Ảnh: BYD

Từ hình ảnh hé lộ, mẫu xe kei car mới của BYD mang những đường nét thiết kế vuông vức đặc trưng. Ngoài ra, xe còn trang bị cửa trượt tăng tính thực dụng. Bên trong, xe trang bị cụm đồng hồ đặt nổi, màn hình cảm ứng giải trí kích thước lớn hơn. Cột A kép cho tầm nhìn tốt hơn.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, mẫu kei car của BYD trang bị pin 20 kWh với phạm vi hoạt động khoảng 180 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC 100 kW.

Dự kiến mẫu K-Car mới có giá khởi điểm từ 17.000 USD, rẻ hơn các đối thủ của Nhật Bản, theo Carscoops.

BYD bán được vài nghìn xe ở Nhật Bản, nhưng sự xuất hiện của mẫu kei car mới đánh dấu một bước tiến mới. Vì phân khúc kei car là đặc thù của Nhật Bản - nơi thị trường chủ yếu do các sản phẩm nội địa thống trị, như Nissan Sakura, Mitsubishi eK X EV.

Mẫu xe mới của BYD ví như một phép thử cho nhu cầu của người tiêu dùng Nhật Bản đối với xe sản xuất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, cho thấy một phần tham vọng toàn cầu của BYD có thể thành công đến mức nào.

Mẫu K-Car EV của BYD bị bắt gặp khi thử nghiệm trên đường ở Trung Quốc. Ảnh: CarNewsChina

Theo kế hoạch, mẫu kei car mới BYD sẽ ra mắt tại triển lãm xe Tokyo (Tokyo Motor Show 2025), sự kiện diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tháng 10. Xe bán ra thị trường Nhật Bản trong năm 2026.

Minh Vũ