BUV hợp tác Bộ Giáo dục Trung Quốc nhằm thúc đẩy trao đổi quốc tế

Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) ký kết với Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học giả Trung Quốc (CSCSE), Bộ Giáo dục Trung Quốc, nhằm tăng cường hợp tác giáo dục và trao đổi học thuật.

Lễ ký kết được thực hiện bởi Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV, và ông Xia Jianhui, Phó giám đốc CSCSE. Tham dự và chứng kiến sự kiện có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, lãnh đạo BUV cùng đại diện CSCSE.

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV (bên phải), và ông Xia Jianhui, Phó giám đốc CSCSE (bên trái), tại lễ ký kết. Ảnh: BUV

Thỏa thuận xác lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, hướng tới thúc đẩy trao đổi quốc tế, tăng cường kết nối học thuật song phương và mở rộng cơ hội cho sinh viên, cơ sở giáo dục, đối tác trong khu vực châu Á.

Đối với sinh viên, hợp tác tạo thêm lộ trình tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao. Sinh viên từ Trung Quốc và các nước châu Á có thể tham gia các chương trình dự bị nhằm nâng cao kiến thức, năng lực ngoại ngữ và khả năng thích nghi văn hóa trước khi theo học tại BUV. Sinh viên BUV cũng có thêm cơ hội trải nghiệm học tập tại Trung Quốc thông qua các chương trình trao đổi. Việc công nhận bằng cấp giữa hai bên được tối ưu hóa, tạo thuận lợi cho học tập và làm việc xuyên biên giới.

Về phía CSCSE, hợp tác mang đến thêm lựa chọn giáo dục chuẩn Anh Quốc tại Đông Nam Á cho sinh viên Trung Quốc, đồng thời, mở rộng sự hiện diện của đơn vị này trong khu vực. Hai bên phối hợp quảng bá các chương trình "Study in China" và tổ chức các sự kiện giáo dục tại Việt Nam.

Đối với BUV, thỏa thuận góp phần củng cố vị thế của trường trong hệ thống giáo dục xuyên quốc gia tại châu Á, song song, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn sinh viên từ Trung Quốc và khu vực qua mạng lưới hỗ trợ du học của CSCSE.

BUV làm việc tại CSCCE. Ảnh: BUV

Ông Xia Jianhui cho biết, Việt Nam đang trở thành điểm đến được sinh viên Trung Quốc quan tâm khi tìm kiếm các chương trình giáo dục quốc tế trong khu vực. Thông qua hợp tác, đôi bên mang đến cho sinh viên lộ trình tin cậy để tiếp cận chương trình chuẩn Anh Quốc, đồng thời, thúc đẩy quan hệ giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn cùng BUV hỗ trợ sinh viên, mở rộng các cơ hội trao đổi học thuật", ông nói thêm.

Giáo sư Rick Bennett cũng đánh giá việc hợp tác với CSCSE là bước tiến trong chiến lược quốc tế hóa của BUV. Bằng cách kết hợp mạng lưới và kinh nghiệm sâu rộng của CSCSE trong lĩnh vực hỗ trợ du học với nền giáo dục chuẩn Anh Quốc của BUV, hai đơn vị có thể mở ra những lộ trình thiết thực và giá trị cho sinh viên trong khu vực.

"Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm học tập vượt trội, giúp sinh viên sẵn sàng thành công trong một thế giới toàn cầu hóa", ông nhấn mạnh.

CSCSE là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, có chức năng hỗ trợ trao đổi học thuật, xác minh văn bằng và cung cấp dịch vụ du học cho sinh viên nước này. Trước đó, BUV đã được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận là cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đạt chuẩn và được liệt kê trên website của CSCSE.

Sự công nhận từ Bộ Giáo dục Trung Quốc giúp văn bằng do BUV cấp được xác thực thuận lợi khi học tập hoặc làm việc tại Trung Quốc, đồng thời, tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác học thuật, liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên giữa BUV với các trường đại học nước này. Bên cạnh đó, thỏa thuận giữa BUV và CSCSE góp phần nâng quan hệ hợp tác từ công nhận chính thức lên đối tác chiến lược, đảm bảo tính minh bạch và tin cậy của văn bằng.

Cột mốc này cũng củng cố cho Khung Đảm bảo Chất lượng Ba tầng của BUV, đánh giá chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực địa phương, quốc gia và quốc tế. Ở cấp độ chuẩn Anh Quốc, BUV là trường đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN đạt chứng nhận toàn diện của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA). Trên bình diện quốc tế, BUV duy trì đánh giá QS 5 sao toàn diện trong sáu năm liên tiếp giai đoạn 2022–2028.

BUV nhận chứng nhận QS 5 Sao giai đoạn 2025-2028 tại Hội nghị Thượng đỉnh QS châu Á - Thái Bình Dương 2025 ở Seoul. Ảnh: BUV

Hợp tác diễn ra trong bối cảnh xu hướng du học toàn cầu có nhiều thay đổi. Sinh viên Trung Quốc ngày càng cân nhắc các mô hình giáo dục xuyên quốc gia trong khu vực do chi phí và chính sách visa tại một số điểm đến truyền thống gia tăng.

Thành lập năm 2009 với tổng vốn đầu tư dự kiến 165 triệu USD, BUV hợp tác với nhiều đại học Anh Quốc để cấp bằng chuẩn quốc tế, trong đó có các chương trình của Đại học London (UoL) với định hướng học thuật từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), xếp hạng 56 thế giới theo Bảng xếp hạng các trường đại học QS 2026 và là Đại học của năm 2025 theo The Times & The Sunday Times. Tháng 4 vừa qua, trường đã trở thành "Đối tác toàn cầu" của UoL, thuộc nhóm đối tác cao nhất toàn cầu.

Sinh viên theo học nhận bằng được công nhận tại nhiều trung tâm kinh tế lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh, đồng thời, có cơ hội tiếp cận giáo dục chuẩn Anh với chi phí thấp hơn so với du học toàn phần tại xứ sở sương mù.

"Tôi từng nghĩ để có bằng Anh quốc thì phải sang Anh học nhưng tại BUV ở Việt Nam, tôi nhận ra mình có thể học chương trình chuẩn Anh, tiêu chuẩn quốc tế, sống thoải mái và không quá xa nhà", Yinglu Guo (Thâm Quyến, Trung Quốc), đang theo học tại BUV, chia sẻ.

Với cam kết về chất lượng và trải nghiệm sinh viên, BUV vào top 3 trường đại học toàn cầu về Quy trình tuyển sinh, theo Global Student Satisfaction Awards 2025, và top 5 trường được sinh viên quốc tế yêu thích nhất tại Việt Nam (theo EduOpinions).

Bên cạnh chất lượng đào tạo, trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất. Tọa lạc trong khu đô thị xanh Ecopark, BUV xây dựng khuôn viên đạt chứng nhận EDGE Advanced về thiết kế bền vững, có bảo vệ 24/7, kiểm soát ra vào và hệ thống bus nội khu, kết nối ký túc xá với trường chỉ trong 5 phút. Sinh viên quốc tế tại BUV được hỗ trợ toàn diện từ thủ tục hành chính, cố vấn học tập tới hoạt động ngoại khóa, giúp nhanh chóng hòa nhập và có trải nghiệm học tập tại Việt Nam.

Khuôn viên đạt chứng nhận EDGE Advanced của BUV. Ảnh: BUV

Theo đại diện BUV, trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh viên nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, cũng như khu vực.

Nhật Lệ