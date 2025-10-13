BUV đưa di sản giáo dục 200 năm từ Manchester về Việt Nam

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mở rộng danh mục đào tạo với 5 chương trình mới từ năm 2026, cấp bằng trực tiếp từ Đại học Manchester Metropolitan, Vương quốc Anh.

Theo đó, trường cung cấp 5 chương trình đào tạo sau thẩm định từ các đơn vị trực thuộc danh tiếng nhất, bao gồm: Tài chính Ngân hàng, Thiết kế Đồ họa, Kinh doanh số và Công nghệ sáng tạo, Minh họa với Hoạt hình bậc cử nhân; và Quản lý Kinh doanh Quốc tế bậc Thạc sĩ.

5 chương trình đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động toàn cầu, kết hợp giữa tiêu chuẩn học thuật khắt khe của Manchester Metropolitan và môi trường học tập chuẩn 5 sao tại BUV, từ đó, cung cấp cân bằng nền tảng học thuật vững chắc và kỹ năng thực hành. Sự cộng hưởng này có thể giúp sinh viên trở thành chuyên gia, đồng thời, có khả năng tư duy, sáng tạo để dẫn dắt lĩnh vực bản thân theo đuổi.

Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV giới thiệu về đối tác cấp bằng và chương trình học mới trong Ngày hội Thông tin BUV. Ảnh: BUV

Các chương trình được thiết kế theo mô hình song bằng, cho phép người học linh hoạt lựa chọn phù hợp với tài chính và định hướng. Với lựa chọn bằng do BUV cấp, sinh viên được đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn Anh Quốc, được Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục Anh Quốc - QAA công nhận, song hành với chương trình đào tạo, bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Nếu chọn bằng kép, sinh viên cùng lúc nhận hai bằng cấp từ BUV và Đại học Manchester Metropolitan để mở rộng nghề nghiệp và kết nối toàn cầu. Bằng cấp từ Manchester Metropolitan được công nhận tại hơn 100 quốc gia, tạo thuận lợi khi xin việc quốc tế, học cao học bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Anh, châu Âu, Mỹ... Sinh viên cũng có cơ hội hòa nhập sâu với mạng lưới hơn 350.000 cựu sinh viên trường trên toàn thế giới.

Điểm chung của cả hai lựa chọn là sinh viên được thụ hưởng uy tín thương hiệu, chất lượng đào tạo quốc tế từ Manchester Metropolitan, trong môi trường học tập và sinh hoạt được chứng nhận chuẩn QS 5 sao quốc tế của BUV.

Ông Matt Dean - Giám đốc Quan hệ Quốc tế, Đại học Manchester Metropolitan, cho biết trường tìm kiếm những đối tác xuất sắc trên toàn thế giới. Trong đó, BUV sở hữu nhiều giá trị tương đồng khi Manchester Metropolitan duy trì tiêu chuẩn học thuật ở mức tối cao.

"Các chương trình của chúng tôi được giảng dạy tại Việt Nam sẽ cùng thiết lập với chương trình được giảng dạy tại thành phố Manchester. Đây là cơ hội thực sự tuyệt vời để sinh viên được thụ hưởng chất lượng giáo dục chuẩn Anh Quốc ngay tại Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Theo ông trong mạng lưới sinh viên đa quốc tịch, Việt Nam là điểm đến quan trọng kế tiếp trong lộ trình toàn cầu hóa của Manchester Metropolitan. Bên cạnh tốc độ phát triển kinh tế nhanh bậc nhất của Việt Nam, mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và Anh Quốc cũng là yếu tố thuận lợi. Sự hợp tác giữa hai trường có thể góp phần thắt chặt mối giao hảo này.

Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV (thứ tư từ phải qua) và ông Matt Dean - Giám đốc Quan hệ Quốc tế, Đại học Manchester Metropolitan ký kết hợp tác. Ảnh: BUV

Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV cũng cho biết, là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của QS và được QAA Anh Quốc kiểm định chất lượng toàn diện, BUV luôn đặt tiêu chuẩn xuất sắc làm nền tảng cho mọi hoạt động.

"Tầm cao mới trong hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan là bước tiến tự nhiên trong chiến lược mở rộng danh mục chương trình đào tạo chất lượng cao, đến từ đối tác top đầu Anh Quốc, của BUV", ông nói.

Phó Hiệu trưởng BUV nhận định, với hơn hai thế kỷ lịch sử gắn liền với sự phát triển của thành phố "Cottonopolis" huyền thoại, Manchester Metropolitan mang đến những chương trình đào tạo có nền tảng học thuật vững chắc và thấm đẫm tinh thần đổi mới, thực tiễn.

Học bổng Manchester

Đánh dấu quan hệ đối tác được nâng lên tầm cao mới, BUV và Manchester Metropolitan phối hợp triển khai chương trình Học bổng Manchester. Chương trình hỗ trợ 50% học phí cho tất cả sinh viên đăng ký 5 chương trình đào tạo mới trong năm đầu tiên ra mắt, áp dụng cho cả hai lựa chọn đơn bằng và song bằng.

Học bổng Manchester làm phong phú thêm hệ thống học bổng đa dạng của BUV, được trường phát huy trong năm học 2026. Trường xây dựng mô hình học bổng ACE dựa trên triết lý "Trao quyền cho thế hệ bản lĩnh kế tiếp" với kiềng ba chân giá trị, gồm: Khát vọng (Aspiration) - nuôi dưỡng mọi đam mê; Sự Cam Kết (Commitment) - thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và cơ hội bình đẳng; và Sự Trao quyền (Empowerment) - trang bị kỹ năng và sức mạnh tinh thần bên cạnh kiến thức học thuật.

Sinh viên học trong môi trường chuẩn QS 5 sao quốc tế tại BUV. Ảnh: BUV

12 hạng mục học bổng tạo cơ hội công bằng cho học sinh tài năng, không phân biệt thiên khiếu, điều kiện hay vị trí địa lý. Nhiều thế hệ quán quân học bổng BUV đã chứng minh tinh thần "trái tim bản lĩnh" qua những đóng góp xuất sắc cho xã hội, từ khởi nghiệp thành công, dẫn dắt các tổ chức hoạt động, đến thúc đẩy các sáng kiến vì cộng đồng. Quỹ học bổng năm 2026 trị giá hàng trăm tỷ đồng tiếp tục phát huy cam kết vì tương lai Việt Nam, khẳng định vị thế một trong những quỹ học bổng có tầm ảnh hưởng xã hội nhất cả nước.

Thông qua chiến lược mở rộng chương trình đào tạo, đổi mới cơ sở vật chất, công nghệ và hợp tác quốc tế, BUV trở thành cầu nối mang giáo dục Anh Quốc chất lượng cao đến gần hơn với sinh viên Việt Nam, góp phần đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai có tầm nhìn toàn cầu và trái tim bản lĩnh.

Di sản giáo dục 200 năm của Manchester

Manchester Metropolitan là một trong những trường đại học lớn, lâu đời và năng động nhất Anh Quốc. Với lịch sử hơn 200 năm, trường gắn liền với các bước nhảy vọt của thành phố Manchester, đầu tàu quốc gia về sáng tạo, công nghiệp và giáo dục. Từ thập kỷ 19, tiền thân của Đại học Manchester Metropolitan đã đóng góp quan trọng vào việc đào tạo lực lượng nhân tài tinh nhuệ, phục vụ thời kỳ Cách mạng Công nghiệp của Manchester. Thế kỷ vàng son này đã khiến Manchester được mệnh danh là "thành phố gây chấn động" của xứ sở sương mù.

Về chất lượng giảng dạy, Manchester Metropolitan đạt xếp hạng Vàng trong Khung đánh giá chất lượng giảng dạy (TEF Gold) năm 2023 - mức cao nhất tại Vương quốc Anh.

Trong đó, Trường Kinh doanh của Manchester Metropolitan đạt chứng nhận "Tam vương miện" danh giá - Triple Crown Accreditation. Danh hiệu chỉ có khoảng 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới sở hữu sau khi vượt qua ba "cánh cổng" kiểm định khắt khe.

Bảo chứng chất lượng này đảm bảo ba lợi ích vượt trội cho sinh viên: Nền tảng học thuật vững chắc đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Phát triển các trường Kinh doanh bậc đại học Mỹ (AACSB); Kỹ năng thực tiễn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp toàn cầu được Hiệp hội các chương trình MBA Anh (AMBA) công nhận; Cơ hội kết nối quốc tế, hợp tác doanh nghiệp theo chuẩn của Hệ thống Cải tiến chất lượng châu Âu (EQUIS).

Bên cạnh đó, Trường Nghệ thuật Manchester trực thuộc Manchester Metropolitan có tuổi đời gần 190 năm lịch sử, là một trong những trường tiên phong về giảng dạy nghệ thuật thiết kế ở Anh. Đơn vị được xếp hạng top 51-100 thế giới trong lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế theo tổ chức xếp hạng đại học quốc tế QS World University Rankings.

Với chất lượng giảng dạy top đầu thế giới trong đa dạng lĩnh vực, Đại học Manchester Metropolitan hiện có hơn 44.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia và mạng lưới hơn 350.000 cựu sinh viên toàn cầu.

Nhật Lệ