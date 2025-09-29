Bưu chính viễn thông, Khoa học Công nghệ - 80 năm kiến tạo và hội nhập

Từ những bước chân giao liên đến Cách mạng Tháng Tám

Hệ thống liên lạc đóng vai trò chiến lược trong Cách mạng Tháng 8 với mạng lưới giao liên được thiết lập từ Pác Bó (Cao Bằng) kết nối xuyên suốt ba miền. Từ những ngày đầu phong trào, mạng lưới này đã trở thành huyết mạch thông tin, đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời của Đảng.

Ngày 15/8/1945 - bốn ngày trước Cách mạng Tháng Tám, Ban Giao thông chuyên môn ra đời. Lực lượng này nhanh chóng chuyển chỉ thị khởi nghĩa, góp phần dẫn đường cho cuộc mít tinh lịch sử giành chính quyền tại Hà Nội và truyền tin thắng lợi đến khắp cả nước. Sự kiện này đánh dấu mốc son của ngành Bưu chính viễn thông.