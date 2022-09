Bươn chải để có nhà ở

Với lương tháng trung bình chỉ 5 triệu đồng một người, vợ chồng đồng nghiệp của tôi vẫn thực hiện được giấc mơ mua đất, cất nhà sau bốn năm.

Khoảng vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản ở các khu đô thị ngày càng nóng. Giá nhà đất đã vượt ra ngoài tầm với của hầu hết người dân lao động phổ thông. Ở đâu, tôi cũng nghe những câu than vãn kiểu như "lương này cả đời không mua nổi nhà". Rồi vì lý do không thể mua nhà, nên giới trẻ ngày nay không muốn tiết kiệm, họ dùng tiền để du lịch, mua sắm, sống theo kiểu YOLO ("You only live once" - tạm dịch: "bạn chỉ sống một lần"). Và kết quả là ước mơ có nhà ngày càng xa.

Vợ chồng tôi hiện đang sống tại một đô thị như vậy, nơi mà giá nhà xây dựng sổ riêng, đường ôtô đi vừa, luôn không dưới năm tỷ đồng cho một căn cỡ 100 m2. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là không còn cách nào để sỡ hữu một căn nhà với mức lương trung bình. Tôi có hai người đồng nghiệp, đã dùng cùng một phương pháp để thực hiện giấc mơ có nhà với mức lương công nhân, mà không hề có bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía gia đình.

Vì tôi đồng hành cùng họ trong những lần mua đất, xây nhà, trả nợ (tới giờ đã trả hết), nên hiểu khá rõ câu chuyện này. Và để giúp cho quý độc giả VnExpress có thêm niềm tin trong việc tìm kiếm một căn nhà với mức lương phổ thông, tôi sẽ kể lại hành trình mà đồng nghiệp của mình đã mua được nhà như thế nào trong 5 năm, với mức lương trung bình năm triệu đồng một tháng.

Chúng tôi sống tại Đà Lạt - một thành phố du lịch khá đắt đỏ. Giá nhà đất tại đây rất cao. Tuy nhiên, bên cạnh đất xây dựng, gần trung tâm, phần còn lại của Đà Lạt là đất nông nghiệp - khá nhiều và giá cả không quá đắt. Quỹ đất xây dựng khá ít so với lượng dân cư lớn. Một hệ quả tất yếu là rất nhiều nhà ở cấp bốn, nhà tạm, nhà tôn mọc lên ở các mảnh đất nông nghiệp.

Đồng nghiệp của tôi cũng đã chọn giải pháp đó. Vợ chồng đồng nghiệp, lương tháng trung bình năm triệu đồng một người. Tính cả thưởng Tết, thưởng năng suất, thưởng KPI, trung bình thu nhập của gia đình họ vào khoảng 14 triệu đồng. Đầu năm 2018, sau ba năm tiết kiệm, họ đã mua một mảnh đất nông nghiệp khá gần công ty, diện tích 40 m2, giá 150 triệu đồng (chưa tới bốn triệu đồng một m2). Đất nằm trong hẻm xe máy, đi bộ ra công ty chỉ mất khoảng năm phút. Vì hai vợ chồng làm cùng công ty nên rất thuận tiện cho việc đi làm.

>> 'Lương 10 triệu ngồi chờ giá nhà đất giảm'

Sau đó là hành trình làm nhà tạm rất vất vả. Cứ dư chút tiền là họ làm ngay một hạng mục. Đầu tiên là làm taluy đất, rồi làm hầm phốt. Tôi vẫn còn nhớ lần đào hầm phốt, đồng nghiệp qua mượn tôi năm triệu đồng, trả dần trong năm tháng. Vì làm gần công ty, ăn trưa được công ty tài trợ, họ nhanh chóng tiết kiệm được thêm tiền để xây nhà tôn.

Họ lần lượt làm hầm phốt, nhà vệ sinh và tôn bao xung quanh, tổng kinh phí khoảng 60 triệu đồng. Sau đó, họ hoàn thiện nội thất bên trong với vách cemboard, ngăn phòng, làm la phông thạch cao. Tổng chi phí hoàn thiện một căn nhà như vậy là khoảng 250 triệu đồng cho 40 m2. Tổng thời gian làm gần cả năm trời, nên họ làm thành nhiều lần.

Điệp khúc, làm nhà, bị phạt, đi xin, bị gỡ, rồi ráp lại, diễn ra ba, bốn lần, khá tốn kém và vất vả. Bạn tôi cũng khóc vài lần, nhưng ước mơ có một căn nhà ở thành phố quá đắt đỏ vẫn là quá tầm với, thế nên xây chui và chịu phạt là con đường duy nhất và khá phổ biến ở thành phố tôi ở. Cứ như vậy, mọi việc cũng qua, chỉ từ tiết kiệm, bạn tôi đã trả hết nợ cho một căn nhà cấp bốn sau bốn năm.

Cách đây vài ngày, tôi có ăn sáng với bạn tại căng tin và biết bạn đã trả hết nợ, căn nhà khá khang trang. Không chỉ vợ chồng bạn ở, mà họ còn lo được cho hai người em gái từ quê vào phố ở tạm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cách làm của đồng nghiệp tôi có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất kết quả rất mỹ mãn.

Giờ bạn có tổ ấm nhỏ của mình, làm chủ gia đình, không tốn tiền thuê trọ, còn giúp được chị em, nhà lại gần công ty. Bạn cũng mua sắm đầy đủ nội thất, mỗi lần một món, cửa tôn thay bằng cửa nhựa kính lõi thép, nội thất đẹp. Nhà có hai phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ sinh, một phòng khách. Mọi thứ nhỏ nhưng xinh xắn và sạch sẽ. Với bạn, giấc mơ có nhà thành phố đã thành hiện thực với mức lương công nhân, cơ bản.

Hải Đăng