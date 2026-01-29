Buộc thôi việc giảng viên Sư phạm dùng bằng tiến sĩ giả

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc trưởng bộ môn thuộc khoa Tiếng Anh vì dùng bằng tiến sĩ giả, sau khi đục bỏ tên trên bia tiến sĩ.

Một cán bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sáng 29/1 cho biết mức kỷ luật trên là cao nhất, được hội đồng kỷ luật đưa ra hôm qua. Giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ giả là trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, khoa Tiếng Anh.

Trước đó, trường Sư phạm Hà Nội 2 đã xóa tên ông này khỏi bia vinh danh tiến sĩ trong khuôn viên trường và đình chỉ giảng dạy.

Theo trường, giảng viên này thừa nhận dùng bằng giả. Hiện, trường phối hợp với công an để tiếp tục xác minh, đưa ra kết luận đầy đủ.

Một góc khuôn viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: HPU2

Tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025 hôm 27/1, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng, nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm liêm chính khoa học. Theo ông, học vị tiến sĩ không chỉ là danh xưng mà là danh dự.

"Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi", ông nói. "Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa".

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên diễn đàn liêm chính khoa học vào tuần trước. Nhiều người nghi vấn một giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng bằng tiến sĩ giả từ Đại học Queensland, Australia. Ngôi trường này hiện ở vị trí 42 trên bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS.

Một người cho biết khi kiểm tra thông tin từ phía Đại học Queensland và tra cứu luận văn tiến sĩ trên thư viện trường thì không có bất cứ thông tin nào về giảng viên trên.

Sau đó, thông tin về giảng viên này bị gỡ trên các kênh thông tin chính thức của trường.

Dương Tâm