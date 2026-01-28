Đục bỏ tên giảng viên trên bia tiến sĩ vì dùng bằng giả

Một trưởng bộ môn của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bị đình chỉ giảng dạy, xóa tên khỏi bia vinh danh tiến sĩ của trường vì dùng bằng giả.

Lãnh đạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ngày 28/1 cho biết thông tin trên. Người bị xóa tên khỏi bia tiến sĩ là trưởng một bộ môn ở khoa Tiếng Anh, đã thừa nhận dùng bằng giả. Trường đình chỉ giảng dạy với giảng viên, phối hợp công an tiếp tục xác minh để ra kết luận đầy đủ.

Tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025 do trường tổ chức hôm qua, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng, cũng nhắc đến trường hợp này. Ông Huy nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm liêm chính khoa học. Theo ông, học vị tiến sĩ không chỉ là danh xưng mà là danh dự.

"Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi", ông nói. "Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa".

Vườn cây tiến sĩ để vinh danh các tiến sĩ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Fanpage trường

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên diễn đàn liêm chính khoa học vào tuần trước. Nhiều người nghi vấn một giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng bằng tiến sĩ giả từ Đại học Queensland, Australia. Ngôi trường này hiện ở vị trí 42 trên bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS.

Một người cho biết khi kiểm tra thông tin từ phía Đại học Queensland và tra cứu luận văn tiến sĩ trên thư viện trường thì không có bất cứ thông tin nào về giảng viên trên.

Sau đó, thông tin về giảng viên này bị gỡ trên các kênh thông tin chính thức của trường.

Từ năm 1997, trường Đại học Sư phạm 2 vinh danh giảng viên đạt học vị tiến sĩ bằng cách khắc tên trên các tấm bia, đặt trong khuôn viên. Giảng viên bị gỡ tên từng được vinh danh đầu năm 2023.

Dương Tâm