Tốt nghiệp THPT, Hà Linh không thực hiện ngay dự định du học do mức học bổng nhận được chưa đáp ứng kỳ vọng. Em lo ngại sẽ trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình, nhất là khi có dự định học lên bậc sau đại học. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Hà Linh chọn học chương trình Quản trị Marketing tại BUV để vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc, vừa được học trong môi trường quốc tế. Tại đây, em học chương trình dự bị đại học quốc tế (IFP) trong một năm, thay vì học A-Level trong hai năm, sau đó, tiếp tục chương trình cử nhân theo tiêu chuẩn Anh trong ba năm. "Với nền tảng học tại trường quốc tế từ cấp ba, em dễ dàng bắt nhịp với việc học tại BUV. Học phí BUV lúc đó còn rẻ hơn tiếp tục học trung học quốc tế, trong khi lại được cấp bằng từ Đại học London. Điều này giúp em thuyết phục được cả bản thân và bố mẹ", Linh kể lại. Hiện, Hà Linh theo học thạc sĩ tại Đại học Exeter (Anh), một trường thuộc khối Russell Group danh giá. Trải nghiệm tại BUV là bước đệm giúp em đủ tự tin để học tiếp thạc sĩ tại Anh Quốc.

Sinh viên BUV trải nghiệm chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: BUV

"Trường giúp em làm quen với cách học, tư duy và tiêu chuẩn đánh giá kiểu Anh để khi ra nước ngoài, em không bị sốc ngay từ ngày đầu tiên", nữ sinh sinh năm 2004 khẳng định. Tương tự Hà Linh, nhiều sinh viên tại BUV có lộ trình tương tự, chọn học gần nhà để tạo bước đệm chinh phục hành trình toàn cầu thuận lợi hơn. Các em sẽ có thêm một năm "đệm" để trải nghiệm trước khi cam kết lâu dài với lộ trình du học dựa trên năng lực tài chính và học thuật thực tế. Lựa chọn này mang lại đa lợi ích cho cả sinh viên và gia đình. Phụ huynh có thể yên tâm hơn khi con em có phương án "dự phòng" chất lượng với những tấm bằng Anh Quốc tại Việt Nam khi chưa đi du học ngay, đồng thời, tiết kiệm 60% chi phí so với việc học tại nước ngoài. "Chúng tôi an tâm khi con gái học tại BUV. Cháu vẫn được ở gần gia đình, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm chương trình và môi trường quốc tế như đi du học," bà Nguyễn Thu Hà, mẹ của Minh Huy - sinh viên chương trình Tài chính tại BUV, chia sẻ.

Không gian học tập chuẩn QS 5 sao của BUV, đáp ứng kiềng ba chân về thiết kế tối ưu hóa về công năng giảng dạy, hiện đại hóa về công nghệ và phát triển bền vững. Ảnh: BUV

Để tạo bước đệm vững chắc cho học sinh Việt như vậy, Đại học Anh Quốc Việt Nam áp dụng mô hình "nhượng quyền đào tạo quốc tế". Mô hình này đáp ứng yêu cầu của nhiều sinh viên và gia đình hiện nay như 100% bằng cấp được cấp trực tiếp từ các đại học danh tiếng của Anh Quốc và được chứng nhận toàn cầu; chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất ngang bằng, thậm chí vượt trường cấp bằng, được kiểm chứng bởi QS 5 sao. BUV đã đồng thời hoàn thành hai mục tiêu quan trọng, gồm: vận hành với chuẩn mực quốc tế và hợp tác với các trường danh tiếng của Anh. Trường áp dụng và đạt chuẩn của Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Anh Quốc (QAA), cùng với chứng nhận QS 5 sao. Điều này đảm bảo nhiều khía cạnh, từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đến cơ sở vật chất, đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Song song, BUV hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Anh Quốc. Trường đã trở thành Trung tâm Giảng dạy được ủy quyền chính thức của Đại học London, duy trì là đơn vị duy nhất được phép giảng dạy và cấp bằng của Đại học London tại Việt Nam đến hiện tại.

BUV được công nhận là Đối tác quốc tế của Đại học London, lọt vào nhóm số ít đối tác trên toàn cầu được trao tặng danh hiệu này. Ảnh: BUV

Đại học London 199 tuổi đời là liên minh 18 trường đại học danh tiếng của Anh Quốc như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Đại học College London (UCL), Đại học King's College London... Trường nổi tiếng với bộ nguyên tắc khắt khe quy định cho các Trung tâm giảng dạy. Quy chế chất lượng bao trùm toàn bộ khía cạnh hoạt động, được giám sát liên tục bởi một hội đồng thanh tra nhằm bảo vệ chất lượng giảng dạy và trải nghiệm của sinh viên tương đương với học tập tại Anh Quốc. Tháng 4/2025, Đại học London đã nâng BUV lên trở thành Đại học đối tác toàn cầu, một danh hiệu hiếm trong mạng lưới của Đại học London. Ngoài ra, từ bệ phóng tại Việt Nam, BUV đã nhân rộng mạng lưới đối tác quốc tế cho sinh viên có thể khai thác từ năm thứ hai, tới hơn 70 trường đại học danh tiếng trên 17 quốc gia, với số lượng liên tục được mở rộng. Bản đồ du học bao gồm nhiều đại học thuộc nhóm Russell Group (24 trường đại học nghiên cứu có ảnh hưởng nhất tại Anh), các trường kinh doanh được công nhận Triple Crown (1% trường kinh doanh tốt nhất thế giới).

Từ bệ phóng BUV, sinh viên trải nghiệm môi trường quốc tế tại nhiều quốc gia thông qua chương trình trao đổi, chuyển tiếp hoặc học sau đại học. Ảnh: BUV

Sinh viên có thể lựa chọn các chương trình du học ngắn hạn, trao đổi theo học kỳ, chuyển tiếp sang trường đại học đối tác của BUV ở nước ngoài trong một hoặc hai năm cuối, hoặc tiếp tục học thạc sĩ tại các trường hàng đầu thế giới. Mỗi chương trình đào tạo tại BUV đều sở hữu mạng lưới đối tác quốc tế riêng. Ví dụ, sinh viên chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Khoa Kinh doanh có cơ hội học chuyển tiếp để lấy bằng Cử nhân tại Đại học Liverpool (Russell Group), Đại học Oxford Brookes (đứng thứ 6 về chất lượng giảng dạy tại Anh Quốc), Đại học New Brunswick (Canada)... hoặc chuyển tiếp lên học thạc sĩ tại Đại học Bristol (top 10 Anh Quốc), Đại học Exeter (Russell Group, hạng 11 trong bảng xếp hạng Complete University Guide 2026 tại Anh), Đại học Vancouver Island (Canada)... Với sự hỗ trợ từ Phòng Hợp tác Quốc tế tại BUV, các bạn có thể giảm 70-80% khối lượng giấy tờ, thủ tục. Tỷ lệ tham gia thành công các chương trình học tập quốc tế của sinh viên BUV đạt trung bình trên 90% trong nhiều năm qua. 100% sinh viên đủ điều kiện sẽ có cơ hội được tiếp cận các gói học bổng trường đối tác của trường. Nếu du học không nằm trong mục tiêu, sinh viên có thể có thêm trải nghiệm học tập qua các chương trình trao đổi quốc tế ngắn hạn. Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV cho biết, cấu trúc thông minh của các chương trình hợp tác quốc tế kết hợp tinh hoa từ cả hai thế giới: quá trình khởi đầu trong môi trường 5 sao tại quê nhà, mở ra lộ trình tiếp xúc quốc tế cao cấp ở nước ngoài.